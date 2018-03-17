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(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de konuştu: Afrin ile ilgili müjdeli her an verebiliriz (1)

'BİZE BU KARDEŞLİĞİ ÇOK GÖRDÜLER' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin'den sonra, partisinin il kongresine katılmak üzere geldiği Diyarbakır'da kongre salonu önünde toplanan partililere hitaben konuştu

17 Mart 2018 19:38

\'BİZE BU KARDEŞLİĞİ ÇOK GÖRDÜLER\' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin\'den sonra, partisinin il kongresine katılmak üzere geldiği Diyarbakır\'da kongre salonu önünde toplanan partililere hitaben konuştu. Partililere, 2019 yılında yapılacak seçimlere hazır olmalarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Kardeşlerim şimdiden soruyorum. Mart 2019\'a hazır mıyız ? Mart yetmez, Kasım 2019\'a hazır mıyız ? Durmak yok, yola devam. Gençler lisede, üniversitede bütün kardeşlerimizi kucaklayarak ev ev dolaşmaya var mıyız? Şimdi hedef 2019. Çok çektiniz çok. Şimdi yeni bir Diyarbakır inşaa ediyoruz. Artık siz de bu yeni Diyarbakır\'ın ev sahiplerisiniz. Bize bu kardeşliği çok gördüler. Ne olurdu kardeşçe yaşasaydık ? Ne olurdu ama sabrettik. Sabreden kimse zafere ulaşır dedik ve ulaştık. Çok şehit verdik. Şu anda Afrin\'de de sona geldik. O çukurların hepsi tarih oldu. Sur içi nasıl ? Camilerimizi delik deşik ettiler. Saat kulesinde ne işiniz var, orasını delik deşik ettiler. Kesilen kol yerine gelmez. Kesilen sakal daha gür biter ve gür bitti. Bizim tek devletimiz var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nden başka devletimiz yok\" dedi. Erdoğan, daha sonra kongrenin yapıldığı salona geçti.

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