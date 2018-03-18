(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle İstanbul'a geldi
Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de, '1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara- Çanakkale Otoyolu Kule Kazık Çakım' törenine katıldıktan sonra helikopterle İstanbul'a geldi
18 Mart 2018 21:30
Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale\'de, \'1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara- Çanakkale Otoyolu Kule Kazık Çakım\' törenine katıldıktan sonra helikopterle İstanbul\'a geldi. Erdoğan, Kısıklı\'daki evine geçti.
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