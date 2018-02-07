(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincanlı Şeyda'yı duygulandırdı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Ak Parti Grup Toplantısı\'nda, Erzincanlı Şeyda Özdemir\'in (21) 10 yaşındayken okuduğu, \'Şehit Er\'den anneye mektup\' adlı şiirini okuması, salondakilerle birlikte genç kızı da duygulandırdı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Konuşması sırasında, ailesinde şehitler bulunan Şeyda Özdem\'in Bahçelievler İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliğinde yarbay rütbeli askeri üniformayla çıktığı sahnede, \'Şehit Er\'den anneye mektup\' adlı şiirini okuyan Erdoğan, salonda duygu dolu anlara yaşattı. Erdoğan, bu şiiri Erzincanlı olan Başbakan Binali Yıldırım\'ın iyi dinlemesini istemişti. Erdoğan\'ın bu şiiri okuduğu sırada Başbakan Binali Yıldırım\'ın göz yaşlarını tutamadığı görüldü. Erzincanlı Gülhan- Ahmet Özdem çiftinin 3 kızından biri olan Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3\'üncü sınıf öğrencisi Şeyda Özdem, 2007 yılında Bahçelievler İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliğinde yarbay rütbeli askeri üniformayla çıktığı sahnede okuduğu şiiri Cumhurbaşkanı\'nın kendisinden bahsederek okumasının gurur verici olduğunu söyledi. Kendisinin bu şiiri her okuyuşunda dinleyenleri duygulandırdığını ancak bu kez kendisinin duygulandığını belirten Özdem şunları söyledi: \"Öğretmen olan amcam Asım Özden 1987 yılında Diyarbakır\'ın Lice ilçesinde ve amcasının oğlu Uzman Çavuş Metin Özdem ise 1996 yılında Muş\'ta şehit oldu. İstendiği takdirde ben de askere gitmeye hazırım. Benim 10 yaşındayken okuduğum şiiri Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın beni söyleyerek okuması muhteyem bir duygu. Bu kez ben duygulandım. İnşallah bir gün bu şiiri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte okurum.\" \'Şehit Er’den anneye mektup\' şiiri şöyle: Oğlun şehit, çatma kaşını anne Metin ol da dik tut başını anne Gel; öp, kokla mezar taşımı anne Akıtma gözünden yaşını anne Olsa da bu dünyada gönlün ezik Eğilme kimseye tut başını dik Bu duygular bize tanıdık bildik Akıtma gözünden yaşını anne Ölüm vaktin gelsin kavuşacağız Albayrak altında buluşacağız Mahşerde birleşip sarılacağız Akıtma gözünden yaşını anne Bitmedi soysuzlar ona yanarırm Dökülen bunca masum kana, yanarım Öldüğüme değil, sana yanarım Akıtma gözünden yaşını anne Bizler bedeni olmayan diriyiz Şanlı peygamlerin askerleriyiz Kanımızla vatanın vergileriyiz Akıtma gözünden yaşını anne Ya devlet başa ya kuzgun leşe Vermeyiz kimseye vatanı beleşe Hele hele üç beş soysuz gebeşe Akıtma gözünden yaşını anne Siyasiler çıkar adlı oyunda Oyunlar oynandı hep bizim kanda Babam, gardaşlarım, yarim bir yanda Akıtma gözünden yaşını anne Oyunlar oynanıyor kanımızda Feryatlar kopar yürek kapımızda Cenazede olurlar yanımızda Akıtma gözünden yaşını anne Sen şehit anasısın gurur duy anne Bugün bizim için hem şölen hem toy anne Türk; tarihe yön veren o asil soy anne Akıtma gözünden yaşını anne