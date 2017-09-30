(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demek ki Mossad ile bu yönetimin geçmişi bir ve beraberdi (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak\'ta gerçekleştirilen referanduma ilişkin \"İsrail bayraklarıyla sokakta dolaşmak, bizleri ciddi manada üzmüştür. Bu, bir şey gösteriyor. Demek ki Mossad ile bu yönetimin geçmişi bir ve beraberdi. Şimdi o da artık bütün ekranlara düştü. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Tek İsrail destekliyor. İsrail\'den başka destekleyen var mı? Yok. Kuzey Irak\'ta bağımsız bir devlet kurulmuyor. Tam tersine birileri tarafından keyifle deşilecek, sürekli kanayan yara açılıyor\" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum\'da AK Parti\'nin il danışma toplantısına katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilen toplantıdaki konuşmasında Erdoğan, Kuzey Irak\'ta yapılan \'bağımsızlık referandumu\'yla ilgili açıklamalarda bulundu.



Türkiye\'ye doğrudan düşmanlık yapmayan ve saldırmayan Suriye ve Irak\'taki hiçbir gruba ve kesime tavır alınmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Suriye\'nin kuzeyinde oynanan oyunun, ülkemizi Ortadoğu coğrafyasından tümüyle tecrit etmenin yanında daha büyük darbeler için kuşatma projesi olduğunu çok iyi biliyoruz. Kuzey Irak\'taki referandum oyununun da aynı projenin bir parçası olduğu çok açıktır. Biz ne Suriye\'de ne de Irak\'ta ülkemize doğrudan düşmanlık yapmayan, saldırmayan hiçbir gruba ve kesime tavır almadık. Tam tersine, elimizden gelen her türlü yardımı yaptık. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimine, bu ülkeye yapılan ilk müdahaleden beri en büyük desteği Türkiye olarak biz verdik. Yeri geldi canlarını kurtarabilmeleri için yüz binlercesine sınırlarımızı açtık. Yeri geldi tüm kaynaklarının kesildiği anlarda elimizdeki imkanları, kendileriyle paylaştık. Yeri geldi maruz kaldıkları haksızlıklara karşı, dost olarak gördüğümüz ülkeleri karşımızı alma pahasına yanlarında durduk.\" diye konuştu.





\"GEÇMİŞTE YAPTIKLARIMIZDAN ASLA PİŞMAN DEĞİLİZ\"



Yapılanların karşısında, Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminden hiçbir şey istenmediğini vurgulayan Erdoğan, \"Tek beklentimiz, ülkemizin hassasiyet gösterdiği konularda bize saygı duymaları, bize rağmen adımlar atmamalarıydı. Irak\'ın toprak bütünlüğüne sahip çıkmalarıydı. Orada Arap kardeşlerimizle Türkmen kardeşlerimizle bir olsunlar, beraber olsunlar; kendilerinden hep bunu istedik. Ama yapmadılar. Bizim devlet ve millet geleneğimizde zor duruma düşene tekme vurma anlayışı, yoktur; ama bunlar, vurdular. Geçmişte yaptıklarımızdan asla pişman değiliz; ama madem artık şartlar değişmiştir, bizim kendilerine eskiden beri her türlü desteği verdiğimiz Kuzey Irak Yerel Yönetimi, ülkemize rağmen bir adım atmıştır. Öyleyse bunun da bedelini ödeyecektir.\" dedi.





\"KERKÜK\'ÜN TARİHİNDE SİZ YOKSUNUZ\"



Kuzey Irak\'taki referandumu sadece İsrail\'in desteklediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: \"Buradan bir kez daha ifade ediyorum. Bu meselenin, Kuzey Irak\'taki Kürtlerin halklarıyla alakası yoktur. Zira İsrail bayraklarıyla sokakta dolaşmak, bizleri ciddi manada üzmüştür. Bu, bir şey gösteriyor. Demek ki Mossad ile bu yönetimin geçmişi bir ve beraberdi. Şimdi o da artık bütün ekranlara düştü. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Tek İsrail destekliyor. İsrail\'den başka destekleyen var mı? Yok. Mesele, Kuzey Irak\'taki diğer kesimlerin, Arapların, Türkmenlerin, Ezidilerin, Süryanilerin bütün onların haklarıyla ilgilidir. Kuzey Irak yönetiminin kendi kafasına göre çizdiği haritadaki pek çok yerleşim yerinde ya Araplar ya Türkmenler ya da diğer gruplardan bazıları çoğunluktadır. Buraya uluslararası hukuk ne diyor biliyor musunuz? \'Tartışmalı bölgeler\'. Kerkük, tartışmalı bölgedir; ama bunlar ne diyor? Bunlar diyor ki \'Kerkük bizim\'. Sen ne diyorsun? Kerkük\'ün tarihinde siz var mısınız? Yoksunuz\"





\"BAĞIMSIZLIK, BAŞKA BİR ŞEYDİR; MÜSTEKBİRLERİN OYUNCAĞI OLMAK, BAMBAŞKA BİR ŞEYDİR\"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: \"Şu anda biz, komşu ülkeler, İran, merkezi yönetim ve Suriye tarafı olmak üzere hepsiyle irtibat halinde buradaki olumsuz gelişmelere hazır olduğumuzu bildirdik. Kuzey Irak yönetiminin kendi kafasına göre çizdiği haritadaki pek çok yerleşim yerinde bu gelişmelere müsaade edemeyiz. Nüfus ve tapu binalarını yakarak, kendilerine tabi olmayanları baskıyla şiddetle adil ve hukuki olmayan yollarla göçe zorlayarak, oluşturulan bir iklimde yapılan referandumu bizim kabul edebilmemiz mümkün değildir. Irak\'taki durum, kuzeyde parçalanmayı değil; tam tersine ülkenin birliğinin, beraberliğinin güçlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Irak\'ı ve Suriye\'yi bölmek için her türlü oyunu sergileyen güçlerin, kendi ülkelerinde olağanüstü şartlarda elde edebildikleri birliği güçlendirmek amacıyla nasıl büyük bir gayret gösterdiklerini biliyoruz. Bağımsızlık, başka bir şeydir; müstekbirlerin oyuncağı olmak, bambaşka bir şeydir. Kuzey Irak\'ta bağımsız bir devlet kurulmuyor. Tam tersine birileri tarafından keyifle deşilecek, sürekli kanayan yara açılıyor. Bu gerçeği görmezden gelmek, ne bize ne Irak\'taki Kürt kardeşlerimize ne de diğer kesimlere hiçbir şey kazandırmaz.\"