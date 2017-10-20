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(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Zirvesi'nde konuştu (1)

Gülseli KENARLI - Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen D-8 Zirvesi'nde konuştu

20 Ekim 2017 14:48

Gülseli KENARLI - Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul\'da düzenlenen D-8 Zirvesi\'nde konuştu. Erdoğan, \"Ülkelerimiz arasındaki ticarette artık milli para birimlerimizi kullanmanın yolunu açabildiğimiz takdirde D-8 tarihinde bir devrime imza atmış olacağız. Kur baskısı altında ekonomimizi eritmeye gerek yok\" dedi. \"Dönem başkanlığımız sırasında bir takas odası kurulması için merkez bankalarımızı bir araya getirelim\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"D-8 ülkeleri olarak toplantılara katılım düzeylerini artırmalı, çalışmaları, özel sektör kuruluşlarını da bu çalışmalara dahil etmeliyiz. Cumhurbaşkanları olarak D-8 Liderler Zirvesi\'nin önemi iyi kavranmalı. Hepimiz D-8\'e sahip çıkmalı, daha etkin, daha verimli, daha güçlü olması için azami gayret göstermeliyiz\" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Her şeyin değiştiği bir dünyada D-8\'in aynı kalması hatta yerinde sayması asla kabul edilemez. Teşkilatımızı yeni üyelerle, yeni ortaklarla tahkim etmemiz gerektiğine inanıyorum. Genişlemeden korkmanın hiçbir anlamı yok, burada rahat olmalıyız. Karar alma mekanizmalarımızda oy birliği yerine nitelikli çoğunluk gibi imkanlardan istifade edebilmeliyiz. Zira oy birliğiyle çalışma mekanizması çoğu zaman tıkanacaktır\" ifadesini kullandı.

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