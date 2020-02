(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil-2

Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, \"Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil.Böyle bir durum yok. Ve hele hele bir tarafta tabi Afrin, bir tarafta Fırat Kalkanı harekatı bunların olduğu bir dönemde bunu gündemimize almak şehitlerimize özellikle gazilerimize saygısızlık olur\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet ile birlikte çeşitli temaslarda bulunmak üzere Özbekistan gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak TC-CAN ile saat 13.30 sıralarında Özbekistan\'a hareketinden önce İstanbul Atatürk Havalimanı devlet konukevinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. \"BU KONUYLA İLGİLİ HİÇBİR DEĞERLENDİRME YAPMAYACAĞIM\" Bir basın mensubun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\"ün açıklamalarıyla ilgili bir soruya, \"Ben müsaadelerinizi alarak bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım. Zaten sayın Gül değerlendirmeleri kendileri de yaptılar. Sadece sizlere de teşekkür edeceğim. Seçim meydanı herkese açıktır. Ve seçim meydanı da bu noktada zaten temenni ederiz ki bir an önce her siyasi parti adayını belirler. Ona göre de bizler kampanyamızı çok daha değerli kılacak adımlarımızı atarız.\" yanıtını verdi. Bir gazetecinin \"anket konusunda kamuoyuna bir açıklamanız var mıdır? sorusuna, \"Şu anda benim anketlere dayalı olarak neyi paylaşırız dersek, paylaşacağım tek şey var. Hamd olsun anketler cumhur ittifakının açık ara önde olduğunu gösteriyor. Ama rakamsal bir şeyi bizden beklerseniz rakamsal bir şey vermeyeceğim. Onu zaten sizler yayın grubu olarak da yapıyorsunuz. Sizler de bunu görüyorsunuz. Ama açık ara cumhur ittifakı çok olumlu gayet güzel bir yerde.\" şeklinde yanıt verdi. BEDELLİ ASKERLİK ŞU ANDA HÜKÜMETİMİZİN GÜNDEMİNDE DEĞİL Erdoğan, başka bir gazetecinin bedelli askerlikle ilgili sorusu üzerine \"Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil\" dedi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Böyle bir durum yok. Ve hele hele bir tarafta tabi Afrin, bir tarafta Fırat Kalkanı harekatı bunların olduğu bir dönemde bunu gündemimize almak şehitlerimize özellikle gazilerimize saygısızlık olur. Bu işlerin istismarını yapanlar da çok çok fazla. Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır, atılması gereken adım varsa bu adımlar atılır. Ama şu anda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil.\" \"DERT YİNE İDEOLOJİK\" Erdoğan, İstanbul Üniversitesi\'nin iki farklı üniversiteye bölünmesine ilişkin bir soruya da şöyle cevaplandırdı: *Aziz Sancar hocamızın böyle bir sıkıntısı yok. Bunların hepsinde istismar var. Bir defa İstanbul Üniversitesi niye ikiye bölünüyor? Biz bir karar aldık, öğrenci sayısı itibariyle nitelik-nicelik bunu yakalamamız lazım. Şimdi İstanbul üniversitesinin öğrenci sayısı 105 bine ulaşmış durumda. Burada bir kalite maalesef olamıyor, düşüyor kalite. İstanbul Üniversitesi bir marka. Tarihi itibariyle eski bir üniversite olması demek burada öğrenci sayısının azaltılmasına mani bir hal var demek değildir. Peki biz İstanbul Üniversitesi markasını ortadan kaldırıyor muyuz? Hayır. Bazıları bana soruyor, koskoca profesör. Ben öyle olduğunu bilmiyordum diyor. Sormadan niye bir şey söylüyorsun? Tamam önce bir İbn-i Sina müzakeresi söz konusu oldu, tamam kaldıralım. Şimdi ne olacak? Bir tarafta İstanbul Üniversitesi, öbür tarafta da İstanbul Cerrahpaşa üniversitesi şeklinde oluyor.\" Erdoğan, şöyle devam etti: \"Ama bu 500 yıllık maziye sahip olan isim korunuyor. Şimdi diyorlar ki, Cerrahpaşa diye bir şey yoktu. Nasıl yoktu ya? Ben kendimi bildim bileli Cerrahpaşa var. Ama şimdi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa olarak ayrılmıyor, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi. Altında fakültelere baktığımız zaman her iki üniversitede de olacak. Mesela, biz dengeyi burada koruyalım diye bir tarafta iktisat fakültesi kalmıştı, onu hemen diğer tarafa kaydırmak suretiyle rakamı dengeleyelim dedik. Dert nerede? Dert yine ideolojik. \'Efendim bunlar da bizim camiadan\' Bizim camia, şu camia yok. Her şeyde ideolojik yaklaşımdan uzak dürüst olacağız. Biz nitelik mi arayacağız? Yoksa nicelik mi arayacağız? Buna bakıyoruz. Burada kaliteyi artıracak bir adımı atalım diyoruz. Kaldı ki İstanbul Üniversitesi\'ne biz Hasdal\'da 700-800 dönümlük arazi tahsis ettik. Orada da asli kampüsü ya da külliyesi olacak. Oraya taşındığı zaman. Önce biz Çapa\'yı da düşündük. Ama biz Çapa\'yı zaten deprem riski sebebiyle bir çok binasının yıkılması gerekiyor. Orası yıkılacak, orası belki İstanbul Üniversitesi\'nin merkezde bir irtibat bölümü olacak. Zaten Beyazıt\'taki bina tartışılmaz, o bütün özelliğiyle ortada. YÖK çalışmalarını sürdürecek.\" Gazi Üniversitesiyle ilgili de spekülasyonlar bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, \" Buradaki uygulama neyse, orada da onu yapacağız. Ama ikisinde bir tezgahtır gidiyor. Şu anda biz 20\'ye yakın üniversitede bu değişimi yapıyoruz. Buralardan halkın bize talepleri var. Milletvekillerimizin halkla görüşmeleri var. Bu talepler üzerine bu adımlar atıldı. YÖK\'e talepler var, biz talepler var. Ve daha önce de bu konuda attığımız adım var.\" ifadelerini kullandı.Erdoğan, Konya\'da da Selçuk Üniversitesini ikiye böldüklerini hatırlatarak, \"Hiç böyle bir ses çıkmadı. Şu anda bu şekilde devam ediyor. Olmaz diye bir şey yok. Ama hep ideolojik yaklaşım.\"dedi.