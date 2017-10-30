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(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de

Ali Kan / Bakü, 30 Ekim (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin açılış töreni için, Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'ye geldi

30 Ekim 2017 16:06

Ali Kan / Bakü, 30 Ekim (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi\'nin açılış töreni için, Azerbaycan\'ın Başkenti Bakü\'ye geldi. Bakü Haydar Aliyev Havalimanın\'da Erdoğan\'ı, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan\'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye\'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve eşi ile Büyükelçilik personeli karşıladı. Erdoğan Demiryolu açılışına katılmak üzere havalimanından hareket etti. Bakü Tiflis Kars Demiryolu hattıyla Pekin’den Londra’ya kadar kesintisiz demiryolu sağlanmış olacak. Hattan ilk etapta 1 milyon yolcu ve 6.5 milyon ton yük taşınacak. İlerleyen dönemdeyse yolcu kapasitesinin 3.5 milyona ve yük kapasitesinin de 17 milyon tona çıkarılması planlanıyor.

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