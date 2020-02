(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Az önce bir helikopterimiz düşürüldü (2)

İhsan YALÇIN - Güven USTA - İSTANBUL,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul\'da yaptığı açıklamada \"Az önce bir helikopterimiz düşürüldü\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı\'nda konuştu. \"AZ ÖNCE BİR HELİKOPTERİMİZ DE DÜŞÜRÜLDÜ\" Zeytin Dalı harekatına değinen Erdoğan, \"1141 terörist etkisiz hale getirildi. Az önce bir helikopterimiz de düşürüldü. Bunlar olacak, bir savaşın içindeyiz\" dedi. Erdoğan, \"Dün sayısal olarak çok kabarık miktarda füze depolarını imha ettik. Tabi bunlar çıldırtıyor bunları. Bizim bir helikopterimiz gidecek ancak bunun bedelini misliyle değil kat ve kat fazlasıyla ödeyecekler\" diye konuştu. \"BU STK\'LARA OTURANLAR İLANİHAYE BURADA ARTIK KALAMAYACAKLAR\" Meslek kuruluşlarının kullandığı \'Türkiye\' ismiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, \"Şimdi yeni bir hazırlık var. Bu hazırlıkla da Türkiye\'de Odalar Birliği, aynı şekilde Tabipler Birliği buna benzer birçok STK\'lar, kanunla kurulmuş olanlar, bunlar yeni bir düzenlemeyle, yeni bir şekil alacak ve bundan sonraki süreçte öyle devam edecek. Yani, bu STK\'lara oturanlar ilanihaye burada artık kalamayacaklar. Her düşünce grubu kendi STK\'sını kurar, o STK\'sıyla yola devam eder\" ifadelerini kullandı. \"BAYRAK DEĞİŞİMİNE ŞAHİT OLDUK\" \"Ülkemizde değişimin ve yenileşmenin öncülüğünü AK Parti olarak kimseye bırakmamakta kararlıyız\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Başka partilerde bazıları sıkı sıkıya koltuklarına yapışabilirler ama AK Parti\'de öyle olmadı, olmayacak. Çünkü bizim için siyaset ülkeye ve millete hizmet yolunda bayrak yarışıdır. Bu ekip çalışmasında günü geldiğinde her arkadaşımız bayrağı yeni bir kardeşimize devrederek kendisi farklı hizmet alanlarına yönelmekten asla imtina etmedi, etmeyecektir. Bu bir davadır, hizmet etmede alan çoktur. Bugün de İstanbul\'da işte böyle bir bayrak değişimine şahit olduk.\" diye konuştu. \"ELBETTE EKSİKLİKLERİMİZ VARDIR\" İstanbul\'u tarihine ve şanına yakışır bir şehir haline getirmeye devam ettirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, \" Elbette eksikliklerimiz vardır. Her şey tam diyemem. Böyle bir iddiam da yok. Hatalarımız da olmuştur ama milletimiz şundan emin olsun ki nasıl bu ülkeye karşı taammüden en küçük bir zarar verme düşüncemiz ve eylemimiz olamaz ise İstanbul\'a karşı da aynı hissiyat içindeyiz. Hiç kimse merak etmesin eksikler giderilir, hatalar düzeltilir\" şeklinde konuştu. Terör örgütlerinin saldırılarına da değinen Erdoğan, \"Ne FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin alçakça saldırıları ne yıllarca müttefikimiz diye gördüğümüz kimi devletlerin artık husumet boyuna varan politika değişiklikleri bizim bu tavrımızı, bu güzel iklimimizi bozamadı ve bundan sonra da bozamayacaktır\" dedi.