(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gitti

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti\'nin pek çok ülkenin nüfusundan daha fazla üyesi olduğunu belirterek, \"11 milyonu aşkın üyemiz var\" dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar\'da partisinin Sandıklı İlçe Kongresi\'ne katıldı. Belediye Düğün Salonu\'nda yapılan kongrede eski AK Parti Milletvekili ve Afyonkarahisar Bölge Koordinatörü Mehmet Nil Hıdır, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve Hatice Dudu Özkal, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel ve partililer de yer aldı. \"BU PARTİYİ MİLLET KURDU\" Bakan Eroğlu, AK Parti\'nin birçok ülke nüfusundan daha fazla üyesi olduğunu anlatırken, \"11 milyonu aşkın üyemiz var\" dedi. AK Parti\'nin milletin hizmetkarı olduğunu kaydeden Bakan Eroğlu, \"Bu partiyi millet kurdu. Gururla ifade ediyoruz ki bu parti Afyonkarahisar\'da kuruldu. Çünkü Afyonkarahisar şehitler diyarı. Zaferin kazanıldığı, istiklalin kazanıldığı topraklar burası. Bu topraklarda kurulan Ak Parti, Allah\'ın izniyle çok daha büyük hizmetler yapacaktır\" dedi. \"ÇOK BÜYÜK PLAN UYGULANIYOR\" Türkiye üzerinde çok oyunlar oynandığını vurgulayan Bakan Eroğlu, \"Şimdi değil 200- 300 yıldan beri, hatta 1699 Karlofça\'dan beri bu milleti yok etmek için çok büyük plan, programlar uygulanıyor. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Onların hesabı varsa Cenabı Allah\'ın da bir hesabı var\" diye konuştu. \"HORTUMLARI SANDIKLI BALTASIYLA KESİVERDİ\" Bakan Eroğlu konuşmasının son bölümünde ise şunları söyledi: \"Paradan 6 sıfır atmak kolay değil. IMF\'ye bütün borçlarımızı ödemek kolay değil. Sizlerin alın teriyle kazanıp ödediğiniz vergilerin yüzde 86\'sı tamamen faiz lobisine aktarılıyordu. Bir tarafta faizi, bir tarafta ilaç, bir tarafta ihale lobisi sizlere yatırımcılar bırakmıyordu. Bizlerin yaptığı ne biliyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan bu faiz lobisinin hortumlarını Sandıklı baltasıyla kesiverdi. Bu nedenle AK Parti tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyan ve millete pek çok hizmet eden millet sevdalısı bir partidir.\" Bakan Eroğlu konuşması sırasında mikrofonun azizliğine uğradı. Mikrofonun arıza yapması nedeniyle konuşmasına bir süre mikrofonsuz devam eden Bakan Eroğlu, \"Sesimizi ve gücümüzü kimse kesemez\" diye espri yaptı. Bakan Eroğlu birkaç dakika mikrofonsuz konuşmasını sürdürürken, görevlilerin arızayı gidermesi sonucu konuşmasına mikrofonla devam etti. Bakan Veysel Eroğlu konuşmasının ardından salondan ayrılarak Eskişehir\'e hareket etti. Kongrede ise tek aday olan mevcut başkan Ahmet Mahmut Saylık ve yönetimi yeniden seçildi.