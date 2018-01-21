(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır; bunu Münbiç takip edecek (3)

\'HİÇBİR GÜCÜN ÖNÜNDE EĞİLMEDİK\'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Uşak İl Başkanlığı\'nın Atatürk Spor Salonu\'ndaki olağan kongresine katıldı. Salondakileri selamladıktan sonra konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \'Dik dur eğilme\' sloganları üzerine, \"Gençler hiçbir gücün önünde eğilmedik. Rabbimizin önünde rukuda ve secdede eğildik\" dedi.



Uşak\'a yaptıkları yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada tribünlerden \'Şoförler seninle gurur duyuyor\' sloganı atılınca da, \"Kılıçdaroğlu da şoförlerin kendisiyle olduğunu sanıyor\" yanıtını verdi. Bu kez tribünlerden \'Kiralık şoförler kadro istiyor\' sloganları üzerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Şunu biliyorum, biz 1 milyon kişiyi kadroya aldık. Demek ki iyi takip etmiyorsunuz. Bir milyon taşerona şu anda kadrolarını verdik. Kenarda köşede kalmışsa, takip ederseniz hakkınız varsa verilir. Yav 1 milyona bu hakkı veren sizlere vermez mi? Biz ne aldanan olacağız, ne de aldatan olacağız\" dedi.



15 TEMMUZ ŞEHİDİ POLİSİ ANDI



Konuşmasında Uşak\'ın demokrasinin de kalesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Söz konusu vatan olduğu zaman, gözlerini kırpmadan şehadete yürüyorlar. 15 Temmuz darbe teşebbüsünde bu destansı duruşa şahitlik ettik. Farklı partilerden binlerce Uşaklı kardeşim ellerinde bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda buluştu. Sizin evlatlarınız da canları pahasına darbecilerle göğüs göğüse çarpıştılar. Benim koruma polislerimden Mehmet Çetin kardeşim Marmaris\'te şahsımı, ailemi öldürmeye gelen FETÖ\'cü hainlere karşı son nefesine kadar mücadele etti. O geceki görüntüleri her izlediğimde içim sızlıyor. İşte Mehmet\'in yavrusu yanımda. İnanıyorum ki sizler Mehmet Çetinsiniz, yavrusu da bize Mehmet Çetin\'in bir emaniti\" dedi.



TEKBİR SESLERİ YÜKSELİNCE UYARIDA BULUNDU



Salonu dolduran vatandaşların sık sık tekbir getirmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uyarıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Tekbiri kimse bizimle tartışamaz. Siyasi parti olarak ülke genelinde 80 milyonu kucaklayacağız. Kucaklayarak mesajımızı vereceğiz, nerede tekbir getireceğimizi çok iyi biliriz. O gece ne dedik, meydanlara inin, sokaklara inin dedik. Siyasetin dilini çok iyi bileceğiz. Biz siyasetimizi 80 milyona yapacağız. 80 milyona yaparken unutmayalım, her düşünceden her yapıdan insanlar var. Bunları da kucaklamamız lazım. Bunları da kucaklayarak 2019 yılının Mart\'ında ve kasımında yürüyeceğiz. Burada hassas olacağım. Bizim söyleyeceğimiz çok sözümüz var. Tekbiri de yerinde kullanacağız\" diye konuştu.



\'FİZANA KAÇSALAR, PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ\'



Konuşmasında FETÖ\'ye de değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Aklını Pelsilvanya\'ya teslim edenler, milletimizi katletmekten geri durmadılar. Onların ihaneti ne kadar büyükse, milletimizin direnişi de o kadar asildir. Mehmet Çetin gibi yiğitlerin sayesinde, ruhunu işportada 1 dolara kadar satan asker kılıklı kalleşler, polis kılıklı kalleşler, hedeflerine ulaşamadılar. İki polisimizi şehit edenlerin tamamı saklandıkları lağım çukurlarında yakalandı, adalete teslim edildi. Bir de bayan polisim var, onu bile yaraladılar, taciz ettiler. Ulan insaf ya. Ne biçim insansınız. Şimdi 4 duvar arasında adalete hesap veriyorlar. Pensilvanyadaki şarlatan bahar gelecek diyor. İşte o bahar varya, hiçbir zaman gelmeyecek. Bunların hepsini saklandıkları inlerinde bulunup adalate teslim edeceğiz. Bırakın Avrupa\'yı, ABD\'yi fizana bile kaçsalar, bunların peşlerini bırakmayacağız. Gittikleri her yerde devletimizin soluğunu peşlerinde hissedecekler\" dedi.



\'BİRÇOK KARANLIK HADİSENİN ARKASINDA FETÖ AKLI VAR\'



Uşak\'ın da FETÖ\'nün uzun yıllar üzerinde çalıştığı illerden olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:



\"Uşak\'ın mali potansiyelini nasıl suistimal ettiğini çok iyi bilirim. Himmet, hizmet, eğitim gibi milletimizin baş tacı ettiği kavramların arkasına sığınan örgüt, milletimizin kene gibi kanını emmiştir. Bunları zaman zaman sessiz, zaman zaman sesli yapmıştır. Bunlar böyle. Anadolu\'nun dört bir yanındaki parlak gençlerimiz, bu örgütün Pensilvanya\'daki din tüccarına kul köle halene getirildi. Yeri gelmiş örgüt için yalan söylediler, kendi ikballeri için masum insanlara iftira attılar. Yeri geldi sınav sorularını çaldılar, yeri geldi cinayet işlediler. Bölücü terör örgütüyle kol kola girmekten geri durmadılar. Birçok karanlık hadisenin arkasında FETÖ aklı, parmak izi vardır. Kendi aklı o kadar çalışmaz, onu bilirim. Akıllı o değil, O\'nun arkasındakiler.\"



\'DEVLET İÇERİSİNDE YENİ PARALEL YAPILARA İZİN VERMEYECEĞİZ\'



Milleti birbirine düşünmek için provakasyonların çoğunun planlayıcısının da FETÖ olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Hırsız evden olursa: mandayı bacadan aşırır dendiği gibi ülkemiz en büyük darbeyi içeriden görmüştür. Örgütün karanlık yüzünü anlatıyor, aranıza mesafe koymalarını istiyoruz. Bu yapının okullarına göndermemelerini, bankalarına para yatırmamalarını 2010 yılından itibaren hep ifade ettim, ama anlatamadım. O gün çağrımıza kulak kabartanlar, bağını kopartanlar ne kadar doğru karar verdiklerini daha sonra çok iyi anladı. Kulak vermeyenler hatalarıyla baş başa kaldılar. Devletimiz FETÖ\'yle mücadelesini hukuk içerisinde yürüttü. Eksiklikler olmuşsa, onları de tespit ettikçe düzeltiyoruz. Önümüzdeki süreçte de aynı hassasiyetle devam ettireceğiz. Devletin içinde yeni paralel yapılar kurulmasına asla izin vermeyeceğiz. Yardımda bulunan kuruluşlarımızın, derneklerimizin başımızın üzerinde yeri vardır. Hayır kurumlarını el üstünde turacağız, ancak hiçbir yapının kendi hayır kurumlarının dışına çıkıp tahakküm kurmasına da izin vermeyeceğiz. Tek parti döneminin fasişt zihniyeti artık tarih olmuştur. Bu ülkede 28 Şubat döneminin baskı yönetimleri hükmünü yitirmiştir. FETÖ\'nün riyakar planlarının devri kapanmıştır. Karanlık devirlere Türkeye\'yi asla döndüremeyecektir. Diyanet İşleri\'nin yıpratılmaya çalışıldığını görüyoruz. CHP zihniyetinin eski Türkiye\'yi hortlatmak istedikleri saldırılarına asla rıza göstermeyeceğiz\" dedi.



\'94 YILLIK PARTİYİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN OYUNCAĞI YAPTI\'



Hazreti Mevlana\'nın \"Testinin içinde ne varsa, dışına o sızar\" sözünü ve \"Dervişin fikri neyse zikri de odur\" atasözünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:



\"Anamuhalefet partisine baktığımızda, bu sözlerin derin hikmetine tekrar tekrar şahit oluruz. Ana muhalefetin ülkemizde düştüğü ihanet ve dalalet çukurundan çıkamamasını, doğrusu ben üzüntüyle karşılıyorum. Kaset malulu genel başkan 94 ylıllık bir partiyi adeta bir mirasyedi gibi gitti, terör örgütlerinin oyuncağı yaptı. Kumpasla geldiği kaltuğunu korumak için son 8 yıldır işbirliğine gitmediği, piyonluğunu yapmadığı hiç kimse kalmadı. 2014 seçimleri öncesinde partisinin Meclisteki grup kürsüsünü FETÖ\'nün montaj kasetlerine kiraya verdi. Bu milletin sorunlarını konuşmak yerine, illegal elde edilmiş konuşmaların arenasına çevirdi. Milletimiz bunlara esaslı biri ders verdi. Ama FETÖ ağzıyla konuşmayı, hatalarında ısrar etmeyi sürdürdüler. Anamuhalefetin başındaki zat, 15 Temmuz için kontrollü darbe iftirasını tekrarladığı her konuşmasında Persilvanya\'ya, aslında onun arkasındakilere selam çakıyor. Oturduğu koltuğun diyet borcunu ödüyor. Şahsıma saldırarak, devlete düşmanlık ederek, FETÖ\'yle ve marjinal örgütlere sırtını dayayarak, kendisini bekleyen akıbetten kurtulmaya çalışıyor.\"



İL BAŞKANI TAKASI YAPTI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu \"İşi bölücü örgütün partisiyle il başkanı takasına kadar götürdü\" sözleriyle eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"İstanbul gibi bir şehrin başına; devletin polisine katil diyen, milletin inançlarıyla alay eden, soykırım yalanının savunuculuğunu yapan birisini getirdiler. Bu kişinin sosyal medya hesaplarına baktığınızda insanın yüzü kızarıyor. Yazdıklarına, beyanatlarına baktığınızda CHP gibi iyi kötü belli bir geleneği olan parti adına utanç duymamak mümkün değil. CHP\'ye gönül verenlerin bu halden rahatsız olduğuna inanıyorum. Açıkcası Gazi Mustafa Kemal\'in partisinin düşürüldüğü bu kötü durumdan hem ülkemiz demokrasisi adına, hem de CHP\'li dostarımız adına endişe duymaktayım. Çıktılar, Atatürk\'ün askeri miyiz, yoldaşı mıyız? Şimdi bunu başlattılar. Böyle bir kavga yapıyorlar. Yav bu tartışmanın tamamı boştur. Komik be. Dik durun, partinizin düşüncesinin, fikrinizin namusuna sahip olun. Mevcut genel başkan elindeki CHP, Atatürk\'e ne yoldaşlık, ne askerlik, ne arkadaşlık yapabilir. CHP\'nin başındaki zat, Pensilvanya\'nın sözcüsü, Kandil\'in kuklası, marjinal yapıların oyuncağı durumundadır. Partinin içindeki bitkisel hayattan çıkması da mevcut şartlarla pek de mümkün görülmüyor. Siyasi rekabet için CHP\'den memnunuz, işimiz kolay. Türkiye\'nin böyle bir anamuhalefete mahkum edilmesine üzülüyoruz. Her bir kardeşimin daha fazla çalışması lazım. Bu ülkenin umudu size bağlı. İstikbalinin anahtarı sizlerini ellerinde\" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Uşak\'dan ayrılıp, Denizli\'ye gitti.



Taylan YILDIRIM, Mücahit BEKTAŞ / UŞAK (DHA)