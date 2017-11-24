T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acilen bir öz eleştiriye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum 1

Aliye ULUSOY/ANKARA,(DHA)  -CUMHURBAŞKANI Erdoğan, " İçinde bulunduğumuz ekosistemi tahrib eden her adımın sonu felakettir

24 Kasım 2017 02:03

Aliye ULUSOY/ANKARA,(DHA)  -CUMHURBAŞKANI Erdoğan, \" İçinde bulunduğumuz ekosistemi tahrib eden her adımın sonu felakettir. Acilen bir öz eleştiriye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Sayın Kaplanoğlu\'nun filmini bu açıdan da son derece Anlamlı buluyorum. Filme katkı veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum\" diye konuştu. 


 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  Beştepe\'de gerçekleşen Buğday filminin Galası\'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yönetmen Semih Kaplanoğlu\'nun Buğday  filmine ilişkin,\"Usta yönetmen ve senarist Semih Kaplonağlu\'nu yeni filminden dolayı tebrik ediyorum. Elbette zaman zaman haddini bilmeyen, kaliteyi hazmedemeyen nezaket fukarası şahıslar da çıkabiliyor. Bunlara verilecek en güzel cevap seviyeyi korumak işini en güzel şekilde yapmaya devam etmektir. Biz her fırsatta merhametli büyüme diyoruz. Bunun için her platformda adaleti, dayanışmayı, kardeşliği savunuyoruz. Sadece teknolojik ve ekonomik büyümenin bir ülkenin geleceği için yeterli olmadığını beşeri kalkınmanın da elzem olduğunu ifade ediyoruz. Çevreye zarar veren her teknoloji ne kadar hayatı kolaylaştırıcı olursa olsun, aslında namlusu insana dönmüş bir silahtır. İçinde bulunduğumuz ekosistemi tahrib eden her adımın sonu felakettir. Acilen bir öz eleştiriye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Sayın Kaplanoğlu\'nun filmini bu açıdan da son derecea anlamlı buluyorum. Filme katkı veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Buğday filminde görev alan  kameramanından teknisyenine kadar tüm sinema emekçilerimizi tebrik ediyorum\" dedi. 

\"TÜM ÖĞRETMENLERİMİZE  ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında öğretmenlerin \'24 Kasım Öğretmenler Günü\'nü tebrik etti. Erdoğan,\" Tüm eğitimcilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nü tebrik ediyorum. Tüm öğretmenlerimize şahsım, milletim ve ülkem adına şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında şehit olanlar ile afetlerde kazalarda kaybettiklerimiz başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Türkiye\'nin bugünlere gelmesinde en büyük pay öğretmenlerimizindir. Ne yaparsak yapalım öğretmenlerimizin hakkını ödemeyeceğimizi çok iyi biliyoruz\" ifadelerini kullandı. 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aliye ULUSOYANKARADHA  CUMHURBAŞKANI ErdoğanAcilenSayın KaplanoğluAnlamlıFilmeRecep Tayyip ErdoğanBuğdayGalasıCumhurbaşkanı ErdoğanSemih Kaplanoğlu BuğdaySemih KaplonağluElbetteBunlaraBizBununSadece

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24