(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin kararının iptali için BM nezdinde girişimler başlatıyoruz (4)

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD\'nin Kudüs\'le ilgili kararının iptali için girişimler başlattıklarını açıklayarak, \"ABD\'nin bu kararının iptali için BM nezdinde girişimler başlatıyoruz. ABD, altında imzası olan BM kararına aykırı davranmıştır. Bu rezillik, asla kabul edilemez. Müslümanlar, bu hak gasbına kesinlikle boyun eğmeyecektir. Önce Güvenlik Konseyi\'nde, orada veto olursa BM Genel Kurulu\'nda bu haksız ve hukuksuz kararın iptali için çalışacağız\" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya\'da düzenlenen \'Davamız Kudüs Büyük Konya Buluşması\'na videokonferans yoluyla İstanbul\'daki Beylerbeyi Sarayı\'ndan bağlandı. Mevlana Meydanı\'nda toplanan Konyalılara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararına karşı İstanbul\'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın olağanüstü zirvesinde önemli kararlar aldıklarını hatırlattı. Erdoğan, \"Türkiye\'nin öncülüğünde gerçekleşen bu tarihi zirveye 30\'un üzerinde devlet ve hükümet başkanı ile meclis başkanları iştirak etti. Teşkilatın üye ülkelerinin hemen tamamında farklı seviyelerde binin üzerinde temsilci zirveye katıldı. Amerikan yönetiminin provokatif açıklamasından sadece 7 gün sonra teşkilatın en geniş katımlı toplantılarından birini İstanbul\'da gerçekleştirdik. Bu vahdet tablosu, Kudüs\'ün ve Filistinli kardeşlerimizin yalnız olmadığını dünya aleme gösterdi. Zirvede Kudüs ve Filistin konusunda tarihi önemde kararlar aldık. Öncelikle Amerika\'nın Kudüs ile ilgili açıklamasının hükümsüz hukuksuz ve gayrimeşru olduğunu ilan ettik. Müslümanların Kudüs üzerindeki haklarından asla sarfınazar etmeyeceğini özellikle belirttik. Bununla kalmadık. Oy birliği ile Kudüs\'ü Filistin Devleti\'nin işgal altındaki başkent olarak tanıdık\" diye konuştu. \'BM GENEL KURULU\'NDA İPTAL İÇİN ÇALIŞACAĞIZ\' Dünyadaki tüm ülkeleri Filistin\'in bağımsızlığını tanımaya ve Kudüs\'ü Filistin\'in başkenti olarak kabul etmeye davet ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: \"Artık İslam İşbirliği üyesi tüm ülkeler nezdinde Kudüs, Filistin\'in başkentidir. Avrupa başta olmak üzere dünyadaki tüm ülkeleri de Filistin\'in bağımsızlığını tanımaya ve Kudüs\'ü Filistin\'in başkenti olarak kabul etmeye davet ettik. Şüphesiz, sadece bununla yetinmeyeceğiz. Amerika\'nın Kudüs ile ilgili kararının iptali için Birleşmiş Milletler nezdinde de girişimler başlatıyoruz. Zira 1980 tarihli 978 sayılı Güvenlik Konseyi kararına göre, hiçbir ülke, Kudüs\'te büyükelçilik bulunduramaz. Amerika, altında imzası olan bu karara aykırı hareket etmiştir. Dünyada hiçbir ülke, uluslararası hukukun üstünde değildir. Hem demokrasinin hamiliğini yapma iddiasında olacaksınız hem de keyfiniz istediği zaman hukuk, demokrasi ve hak namına ne varsa üzerinde tepineceksiniz. Bu rezillik, asla kabul edilemez. Müslümanlar, bu çifte standarda, bu adaletsizliğe, bu hak gasbına kesinlikle boyun eğmeyecektir. Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşenleri sonuna kadar yapmakta kararlıyız. Tüm mekanizmaları kullanarak, hukuku çiğneyenlerin ipliğini pazara çıkaracağız. Önce Güvenlik Konseyi\'nde, orada veto olursa BM Genel Kurulu\'nda bu haksız ve hukuksuz kararın iptali için çalışacağız.\" \'FİLİSTİN TOPRAKLARININ İSRAİL\'E NASIL VERİLDİĞİNİ İFŞA ETTİM Filistin\'i 137 ülkenin tanıdığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: \"Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması için girişimlere başlıyoruz. İnşallah bu sayı, gayretlerimizle daha da artacaktır. Bunlardın yanında İslam ülkeleri olarak Kudüs\'ün tarihi kimliğini, Müslüman karakterini korumak, orada yaşayan Filistinli ailelere sahip çıkmak için yeni fonlar kuruyoruz. Bu fonlarla oradaki kardeşlerimizi her alanda destekleyerek, Müslümanlara ait mahallelerin iş yerlerinin, evlerin İsrail tarafından gasbedilmesinin önüne geçeceğiz. Rabb\'imiz Kur\'an-ı Kerim\'de \'Sizin şer bildiklerinizde hayır, hayır bildikleriniz de şer olabilir\' buyuruyor. Tarihimizde mukaddes müjdenin sayısız örneği vardır. Fetret dönemlerinin çoğu zaman yeni şahlanışlara vesile olduğunu görüyoruz. Mevla\'mızın inayeti ve Müslümanların dayanışmasıyla şu an aleyhimize gözüken bu dönemi de inşallah hayra tebdil edeceğimize nitekim şimdiden bunun emarelerine şahit olmaya başladık. Amerika\'nın attığı bu adımla Filistin\'deki işgal zulüm ve devlet terörü dünyanın gündemine gelmiştir. Adeta unutulan Filistin meselesi, Müslümanlar başta olmak üzere milyarlarca insan tarafından yeniden sahiplenildi. İşlediği vahşi cinayetlere, yaptığı insan hakları ihlallerine ilişkin görüntüler İsrail\'in maskesini düşürerek, zulümden ve acıdan beslenen gerçek yüzünü ifşa ettik. Hatta ve hatta 1937\'den bugüne dek Filistin topraklarının nasıl parça parça İsrail\'e verildiğini çok açık ve net ben de yaptığım bütün sunumlarda ifşa ettim.\" \'DAYANIŞMA İÇİNDE ADALETSİZLİĞİN ORTADAN KALDIRILACAĞINA İNANIYORUZ\' Konuşmasında dayanışma vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"14 yaşındaki çocuğun bir, Cuneydi\'nin 20 kadar İsrailli terörist tarafından, asker tarafından nasıl taciz edilerek, dövülerek, sürülerek, götürüldüğünü gördünüz. Kucağındaki yavrusuyla bir annenin nasıl yerde dipçiklerle taciz edildiğini gördünüz. Down sendromlu bir yavrunun nasıl bunların zulmüne uğradığını ekranlarda izledik, gördük. İşte İsrail budur. İşte siyonizm budur. İşte bütün bunlarla beraber inanıyorum ki bu olanlar, tüm insanlığın adalete, hukuka saygılı başta Müslümanlar olmak üzere Hristiyan dünya, hep birlikte dayanışma içerisinde bu adaletsizliğin ortadan kaldırılacağına inanıyoruz\" dedi. \'TAHRİKLERE KAPILARAK İŞGALCİLERİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMEYECEĞİZ\' Kudüs konusunda mücadelenin süreceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bu süreçte şu hususların hiçbir zaman gözden kaçırılmaması gerekiyor. Bizler Müslümanız. Bizler ırkçı, ayrımcı, antisemitist olamayız. Bizler hak, hukuk ve meşruiyet çizgisinden asla sapamayız; çünkü biz intikam değil, adalet için mücadele ediyoruz. Biz, sadece Müslümanlar için değil; tüm inanç sahipleri için barış, huzur ve güvenlik istiyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı anlayışla mücadelemizi sürdüreceğiz. Tahriklere kapılarak, işgalcilerin ekmeğine yağ sürmeyeceğiz. Ülkemizdeki 80 milyon vatandaşımızın tamamının Kudüs meselesinde sergilediği kenetlenmeyi gördükçe her gün Rabbime hamd ediyorum. Böyle asil, böyle vefakar, böyle Kudüs aşığı bir milletin mensubu olduğum için iftihar ediyorum\" diye konuştu.