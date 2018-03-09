(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç: Kadına şiddet konusunda medya sorumsuz davranıyor

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı gazeteci Saadet Oruç, medyanın kadına şiddeti istismar konusu haline getirerek insanlara kötü örnek olduğunu belirterek, \"Medyada kadına şiddetin körüklendiğini, istismar konusu edildiğini görüyoruz. Bu konuda sorumsuz yayın organlığı görülüyor\" dedi.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı gazeteci Saadet Oruç, Sakarya\'nın Serdivan ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen Sakarya\'nın Güçlü Kadınları Zirvesi\'ne katıldı. Burada konuşan Oruç, medyanın kadına şiddet konusunda sorumsuz davrandığını ifade ederek, \"Bir de medya meselesi var. Ben gazetecilikten geldiğim için bu konuda da bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Kadının toplumdaki yeri, medya meselesi diye konuştuğumuz zaman medya meselesi ayrı bir başlık altında incelememiz gereken bir konu oluyor. Medyada kadına karşı şiddetin körüklendiğini, adeta istismar konusu gibi medyanın burada oldukça sorumsuz bir yayın organlığı yaptığı da görülüyor. Belki bu kadın medya konusu buradaki konu başlıklarından bir tanesi değil ama medyada kadın bakışının, kadın dilinin geliştirilmesi de toplumdaki özellikle bu algının değişmesi anlamında da önemli olacak gibi görünüyor\" dedi.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nün kutlanacak değil, anılacak bir gün olduğuna dikkat çeken Oruç, şöyle konuştu:





KUTLANILACAK DEĞİL DE ANILACAK BİR GÜN



\"8 Mart Dünya Kadınlar Günü denince aslında şöyle bir izlenim oluşuyor. Anılacak bir gün mü, yoksa farkındalık yaratılacak bir gün mü? Belki şunu hatırlamak gerekiyor, bilindiği gibi 8 Mart 1857\'de Amerika\'da dokuma işçisi 40 bin kadının kendilerini daha eşitlik, eşit ücret alabilmeleri için kendilerini bir fabrikaya kilitlemeleri sonrasında çıkan bir yangın, tabi sebebi bilinmiyor. 129 kadın hayatını kaybediyor 1857\'de ve Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Kadınlar Günü oluyor. Burada gerçekten bu sene 8 Mart\'ta izlediğim bir takım karelere de bakıldığında bu çok böyle kutlanacak bir gün değil de farkındalık yaratılacak, anılacak bir gün gibi geliyor. 8 Mart sadece kadınarın değil, kadınlarla birlikte erkeklerin de günü, bu feminist bir yaklaşım değil, kuşkusuz kadınların ilerlemesi, erkeklerin de hayat kalitesini hayata bakış açısını düzeltecek olan bir şey.\"