(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Özlem Zengin: Kadın meselesinde partiler ortak hareket etmeli

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Av. Özlem Zengin, \"Ne kadar farklı siyasi görüşlerde olursak olalım, birbirine en çok benzeyen şey aile hikayelerimiz, evlerin içindeki yaralar. Ben kadın meselesinin Türkiye\'de siyasi partiler açısından kesinlikle ortak bir mesele olmasını gerektiğini düşünüyorum\" dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Av. Özlem Zengin, Altınbaş Üniversitesi\'nin düzenlediği \'Kadına Şiddetle Mücadele Çalıştayı\'na katıldı. Çalıştayda yaptığı konuşmada Zengin, \"Ne kadar farklı siyasi görüşlerde olursak olalım, ne kadar farklı ekonomik statülerde, eğitim düzeyinde olursak olalım inanır mısınız birbirine en çok benzeyen şey aile hikayelerimiz, evlerin içindeki yaralar o kadar birbirine benziyor ki. İşte bu yaralı alan bir tarafıyla bizim için problemlere çözüm üretmekte bir şans noktası. Bu kadar yaralı alanda ortaksak çok farklı da olsak bu meselenin çözümünde birleşebiliriz. Ben kadın meselesinin Türkiye\'de siyasi partiler açısından kesinlikle ortak bir mesele olmasını gerektiğini düşünüyorum. Mesele, problem aynı ve çözüm yolları konusunda kısmi farklılıklarımız olsa bile aslında benzer şeyleri düşünüyoruz\" diye konuştu. \"HİÇBİR KADIN GÖZÜNDE MORLUK VARKEN KAFASINI DUVARA VURDUĞUNU SÖYLEMESİN, GERÇEĞİ SÖYLESİN\" Türkiye\'de şiddet sayısında artış olmadığını ama bilinçte bir artış olduğunu ve bu artışın şiddete uğradığını söylemeyi kolaylaştırdığını belirten Av. Zengin şunları söyledi: \"Bazen rakamlar üzerinden konuşuyoruz,\'şu kadar kadın şiddet gördü, bu kadarını engelledik\' diye. Mesele sayının bin, on bin olması değil, bir kadın şiddete uğruyorsa hepimizin meselesi olmalı. Böyle baktığımızda o zaman gerçek çözümü bulmak konusunda kaygımız daha fazla olacak. Rakamlar bize şunu söylüyor aslında Türkiye\'de şiddet sayısında artış yok ama bilinçte bir artış var ve bu artış şiddete uğradığını söylemeyi kolaylaştırıyor, öyle de olsun. Hiçbir kadın gözünde morluk varken kafasını duvara vurduğunu söylemesin, gerçeği söylesin.\" \"OLAY OLMADAN EVVELKİ SAFHADA YOL KAT ETMELİYİZ\" Türkiye’de özellikle olay anı ve sonrasına dair hukuken çok yol alındığını dile getiren Av. Zengin, \"Türkiye, eğer bir kadın şiddete uğruyorsa uğradığı andan itibaren yapılan işler konusunda inanılmaz bir gelişim kaydetti, yöntemler çoğaldı. Bu konuda hakimlerin ve savcıların farklı ve daha doğru yaklaşımları gelişti, farkındalık arttı. Şu an gitmemiz gereken yol, olay olmadan evvelki safha. Yani biz koruyucu hukuk dediğimiz aşamayla ilgili ve toplumdaki, bu konuya ilişkin algıyla ilgili meselede yol almalıyız. Asıl yatırımı buraya yapmalıyız\" ifadelerini kullandı. \"HER HAYATIN İÇİNDE ŞİDDET VAR ÖNEMLİ OLAN HEPSİNE AYNI MESAFEDE DURMAK\" \'Şu hayat tarzını seçerseniz şiddet olmayacak\' görüşüne katılmadığını ve her hayatın içinde şiddetin olduğunu vurgulayan Av. Zengin şöyle konuştu: \"Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın başbakanlığından itibaren kadınlar konusuyla ilgili olarak hukuk alanında fevkalade iyileştirmeler yapıldı. Burada bize düşen birincisi bunu konuşabilir hale gelmek, Türkiye\'de, \'şu hayat tarzını seçerseniz şiddet olmayacak\' anlatılıyor, ben buna inanmıyorum. Her hayatın içinde şiddet var, mesele hangi hayat tarzında olursak olalım şiddet olabilir ve biz hepsine aynı mesafede durarak nasıl çözüm üretebiliriz olmalı.\"