(Görüntülü Haber) Çukurova'nın tanıtımı için 5 tematik film

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA)- ÇUKUROVA Kalkınma Ajansı\'nın (ÇKA) Adana ve Mersin\'in tanıtımı için hazırladığı tematik kısa filmler beğeni toplarken, \'Gurme turizmi\' ile ilgili hazırlanan kısa film, sosyal medyada binlerce kez izlendi. Yurt içi ve uluslararası fuarlarda, 480 kilometrelik kıyı şeridi, 300 güneşli gün sayısı ve çok sayıda tarihi eser ile turistik yere ev sahipliği yapan bölgenin tanıtımı için etkili tanıtım filmlerinin eksikliğini hisseden ÇKA harekete geçti. Hazırlanan proje kapsamında bölge ile ilgili teknolojik yöntemlerin kullanıldığı doğa ve insan, inanç, gurme ve \'outdoor\' konuları için tematik 5 kısa film hazırlandı. Özellikle bir İngiliz oyuncu Andy Boyns\'un rol aldığı gurme konulu kısa film kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Beğeni toplayan kısa filmde bölgenin damak tatları tüm yönleriyle tanıtıldı. ÇEKİMLER YIL BOYU SÜRDÜ ÇKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu, bölgenin tüm turistik değerlerini yansıtacak kapsamda ancak ilgi çekecek uzunlukta ve etkileyici bir film hazırlamak için çalışmalara başladıklarını anlatarak, şöyle dedi: \"Filmin tüm turistik noktalar için ultra HD ve 4K kalitesinde çekimini ayrıca drone ile hava çekimlerini kapsamasını sağladık. Çekimlerin çoğu yazın gerçekleştirilmekle birlikte belirli noktaların en güzel görüntüyü sunacağı zamanı yakalamak için çalışmaları yıl boyunca sürdürdük.\" \'MERAK UYANDIRMASINI AMAÇLADIK\' Filmlerin ilginç, akıcı ve bölge için merak uyandırmasını amaçladıklarını kaydeden Altunsu, \"Filmin müziği Fuat Saka tarafından bölge tınılarını içerecek ancak, modern bir tarzda bestelendi. Ana filmin yanı sıra tarih, doğa ve insan, inanç, gurme ve outdoor konuları için 5 adet tematik kısa film hazırlandı. Geçtiğimiz ay yönetim kurulumuzun beğenisine de sunduğumuz film için farklı yerlerden olumlu tepkiler aldık. Film sosyal medyada promosyonsuz olarak yayınlanmasına rağmen milyonlarca kez görüntülendi.\"