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(Görüntülü Haber) Çukurovalılar kar keyfini Pozantı'da çıkarttı

Onur Can BULAT POZANTI,(Adana),(DHA ADANA'nın Pozantı ilçesine hafta içi yağan yoğun kar, hafta sonu piknik yapmak isteyen Çukurovalıların akınına uğradı

29 Ocak 2018 14:27

Onur Can BULAT POZANTI,(Adana),(DHA ADANA\'nın Pozantı ilçesine hafta içi yağan yoğun kar, hafta sonu piknik yapmak isteyen Çukurovalıların akınına uğradı.Geçen Perşembe ve Cuma günü Pozantı ilçesine yağan yoğun kar nedeniyle Adana-Pozantı-Ankara yolu 30 saati aşkın süredir kapalı kalmış birçok sürücüde yolda kalarak mağdur olmuştu. Hafta sonu güneşin yüzünü göstermesi ve mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte iki günlük tatili fırsata çeviren Çukurovalılar soluğu Pozantı ilçesi ve Akçatekir Yaylasında aldı. Kimi vatandaş ailesi ile kimi vatandaşsa arkadaşlarıyla birlikte kar görmeye geldi. Adana, Mersin ve Tarsus başta olmak üzere birçok il ve ilçeden kar görmeye gelen vatandaşlar, kartopu oynad, naylon ve metal parçalarıyla kaymaya çalıştı. Çocuklar kendi başlarına kardan adam yapmaya çalışırlarken anne ve babalar da mangal başına geçip sucuk, tavuk ve et pişirerek karda piknik yapmanın keyfini çıkarttı.

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