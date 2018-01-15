(Görüntülü Haber) Çukurca şehidi toprağa verildi

Yusuf BAŞTUĞ- Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA) - HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde PKK\'lı teröristlerin düzenlediği füzeli saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp\'in cenazesi (22), Adana\'nın Kozan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Merkeze bağlı Hacıbeyli Mahallesi\'ndeki mezarlık önünde düzenlenen törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana milletvekilleri, Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, ailesi ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Baba Mahmut Alp, annesi Müşerref Alp ile kız kardeşi Çiğdem Alp, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin babası Mahmut Alp\'i ise Vali Mahmut Demirtaş ile askerler teselli etmeye çalıştı. İl Müftüsü Hasan Çınar\'ın kıldığını cenaze namazının ardından bekar olan şehidin cenazesi Hacıbeyli Mezarlığı\'nda toprağa verildi.