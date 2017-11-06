(Görüntülü Haber) Çukur dizisine Vartolulardan tepki

Fatih ÇELİK / MUŞ/ VARTO,(DHA) ULUSAL bir televizyon kanalında 23 Ekim 2017 günü ilk bölümü yayınlanan \'Çukur\' dizisine Muş\'un Varto ilçesinde yaşayanlar tepki gösterdi. Senaryosunu Gökhan Horzum\'un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk\'ün üstlendiği dizide son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş\'ın oynadıkları Çukur dizisinde rol icabı ünlü mafya lideri olarak \'Vartolu Saadettin\'i canlandıran Erkan Kolçak Köstendil, Vartoluları kızdırdı. Halk, ilçelerine yakışmayan, Varto isminin kullanarak mafyayla ve kırıp dökmekle adlandırılmasının hoş olmadığını ifade ederek, filmin kaldırılmasını istedi ve RTÜK\'e de bu konuda şikayette bulunduklarını söyledi.