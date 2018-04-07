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(Görüntülü Haber) Cudi Dağı, temmuz ayında ziyarete açılacak

Mehmet Selim YALÇIN / SİLOPİ (Şırnak), (DHA) ŞIRNAK Valisi Mehmet Aktaş, güvenlik güçlerince büyük bir operasyonun yürütüldüğü Cudi Dağı ve dağda bulunan Garipler Türbesi'nin temmuz ayında ziyarete açılacağını söyledi

07 Nisan 2018 20:13

Mehmet Selim YALÇIN / SİLOPİ (Şırnak), (DHA) ŞIRNAK Valisi Mehmet Aktaş, güvenlik güçlerince büyük bir operasyonun yürütüldüğü Cudi Dağı ve dağda bulunan Garipler Türbesi\'nin temmuz ayında ziyarete açılacağını söyledi. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, kanaat önderleri, işadamları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile Silopi ilçesinde istişare toplantısı düzenledi. İstişare toplantısının açılışında bir konuşma yapan Vali Aktaş, Cudi Dağı\'nda çok geniş çaplı bir operasyon yürütüldüğünü belirterek, \"Askerimiz, jandarmamız, polis özel harekatımız ve korucularımız var. Çok büyük bir operasyon yapılıyor. Allah?ın izni ile Cudi Dağı bu hainlerden, teröristlerden temizlenecek. Lavike Ğerib dediğiniz, Garipler Türbesi olarak bilinen o yeri de affedersiniz bu alçaklar, bu namussuzlar sözde örgüt mezarlığı haline getirmişler. Askerimiz orayı temizledi. Teröristleri bölgelerden temizlediler. Ayrıca yine Sefine olarak bildiğimiz bölgeyi de temizlediler. İnşallah bir aksilik olmazsa bu temmuz ayında oraya gideceğiz. Yani Sefine\'ye daha önceki yıllarda olduğu gibi temmuz ayında yapılan ziyareti gerçekleştireceğiz. Irak?ta, Suriye?de yaşatılan süreçlerin benzerini ülkemizde denemek istediler. Bizi kardeş kavgasına sürükleyeme yönelik, bölmey,e parçalamaya yönelik çok ciddi bir hazırlık yapıldı. Sizlerin de çok iyi bildiği üzere askerimiz ve polisimiz ile burada görev yapan korucularımız çok kahramanca bir mücadele verdiler\" dedi.

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