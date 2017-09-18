(Görüntülü Haber) Çubuk'ta büyük festival sona erdi

Müfit ONBAŞI ÇUBUK(Ankara), (DHA) ANKARA\'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan \'12. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali\' sona erdi. Çubukabad Parkı\'nda 4 gün boyunca çeşitli etkinliklerin yanı sıra Kıraç, Funda Arar,Turgay Başyayla ve İsmail Altunsoy, Erol Şahin ve İbocan gibi sanatçılar sahne alıp, katılımcıları müziğe doyurdu. Yaklaşık 400 tanıtım standının kurulduğu festivalde, misafirlere yiyecek, içecek ve bolca turşu ikram edildi. Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan konser sonunda yaptığı konuşmada, dört gün süren festivalin çok başarılı geçtiğini söyledi. Festivalin güzel bir yerde yapıldığını belirten Acehan, Gerçekten dört gün çok yoğun bir misafir akınına uğradık. Yüzbinlerce insan ilçemizi ziyaret etti, bizleri ve Çubuk\'u tanıdı, ilçemizden ürünler aldılar ve giderlerken de yüzlerinde memnuniyet ifadelerini gördük. Festivalimize destek, emek veren herkese buradan teşekkür ediyorum dedi. Eğlence aktivitelerinin bir arada olduğu festival, İbocan konseri ve havai fişek gösterisiyle sona erdi.