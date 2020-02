(Görüntülü Haber) CSM Volei Alba BLAJ - VakıfBank maçının ardından

Osman Demren: \'\'Ülkemize kupayı tekrar hediye ettiğimiz için gerçekten çok mutluyuz\'\' \'\'Ülkemizin insanları her şeyin en güzeline layık\'\' Guidetti: \'\'Farklı bir final maçı oldu\'\' \'\'Gözde dünyadaki en iyi kaptan\'\' \'\'Bu teknik kadroyla ve oyuncu kadrosuyla benim işim çok kolay\'\' Gözde Kırdar: \'\'İnanılmaz bir takımda yer aldım\'\' \'\'Benim çok farklı, çok güzel hayallerim var\'\' Melis Gürkaynak: \'\'Bizim için çok önemli bir maçtı\'\' \'\'Gözde\'nin VakıfBank\'a emekleri, katkıları gerçekten tartışılamaz\'\' Zehra Güneş: \'\'Gerçekten inanılmaz bir duyguydu\'\' Gizem Örge: \'\'Bu sezonu unutulmaz yaptığımızı düşünüyorum\'\' Mustafa AKIN / Bükreş(Romanya),(DHA) - CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali\'nde CSM Volei Alba BLAJ\'ı 3-0 yenen VakıfBank, şampiyon oldu. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren, \'\'Ülkemize kupayı tekrar hediye ettiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Biz büyük bir aileyiz. İnşallah hediyelerimiz devam eder. Türkiye\'nin en büyük bayan sporcularından birisi olduğunu söyleyebileceğim ve voleybolda da en büyüğü, efsanesi Gözde bugün bıraktı. Gözde\'yi hem Türkiye Kupası hem Türkiye Şampiyonlar Kupası hem de Türkiye Lig şampiyonluğu ve Avrupa Şampiyonluğu ile uğurlamanın da büyük bir gururunu yaşıyoruz. Biliyorsunuz Mayıs ayında da Dünya şampiyonluğunu almıştık. İnanılmaz gururluyuz, mutluyuz. Gerçekten bunu bir aile olmanın, azimle çalışmanın ve inanmanın bir sonucu olarak görüyorum. O nedenle büyük bir haz duyuyoruz\'\' dedi. \'\'ÜLKEMİZİN İNSANLARI HER ŞEYİN EN GÜZELİNE LAYIK\'\' Kazanılan kupanın büyük bir emeğin karşılığı olduğunu ifade eden Osman Demren, \'\'Ülkemize, milletimize hayırlı olsun inşallah. Ülkemizin insanları her şeyin en güzeline layık. Biz de bunu yapabildiğimiz için ayrıca mutluyuz. Tüm oyuncularımıza, teknik ekibimize, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bir bütün olarak VakıfBank ailesini tebrik ediyorum. Başta bankamız yönetimi, yönetim kurulu başkanımız, genel müdürümüz olmak üzere herkesin aile olgusuyla hareket etmesiyle elde edilen başarı. Hepinize de ilginizden dolayı teşekkür ediyorum\'\' diye konuştu. GUİDETTİ: \'\'FARKLI BİR FİNAL MAÇI OLDU\'\' Şampiyon oldukları için çok mutlu olduğunu ifade eden VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, \'\'Bugün farklı bir final maçı oldu. Tabii ki VakıfBank ile CSM Volei Alba Blaj arasında fark var. Takımım dün gerçekten Imoco Volley karşısında çok zor bir maç oynadı. Biz kalbimizle oynadık. Bu çok önemli. Dün çok zordu. Bugün ise herkes çok mutlu\'\' dedi. \'\'GÖZDE DÜNYADAKİ EN İYİ KAPTAN\'\' Kaptan Gözde Kırdar\'ın voleybolu bırakmasından dolayı mutsuz olduğunu dile getiren Guidetti, \'\'Onunla 9-10 yıldır her gün beraberdik. Gerçekten dünyadaki en iyi kaptan. Çünkü onunla günlerce hep çalıştık. Gerçekten bayanlarda en büyük kaptan\'\' diye konuştu. \'\'BU TEKNİK KADROYLA VE OYUNCU KADROSUYLA BENİM İŞİM ÇOK KOLAY\'\' Her zaman kazanmak istediklerini de söyleyen Guidetti, \'\'VakıfBank hep çok iyi bir teknik ekibe ve çok iyi oyunculara sahip. Bu teknik kadroyla ve oyuncu kadrosuyla benim işim çok kolay\'\' şeklinde konuştu. GÖZDE KIRDAR: \'\'İNANILMAZ BİR TAKIMDA YER ALDIM\'\' Dünyadaki en şanslı insan olduğunu dile getiren Gözde Kırdar, şu ifadeleri kullandı: \'\'Gerçekten öyle hissediyorum. İnanılmaz bir ailem var. İnanılmaz bir takımda yer aldım. Aklımda bir soru işareti olup olmadığını lütfen kimse düşünmesin. Bütün sene kariyerimi böyle noktalamayı hayal ettim. MVP hayal etmemiştim ama o da ekstra oldu. Tek isteğim kupalarla veda etmekti. Oynayarak, insanların beni takdir ettiği şekilde bırakmaktı hayalim. Ailem benimle gurur duysun istedim hep. Bana katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Hepsini çok seviyorum\'\' dedi. \'\'BENİM ÇOK FARKLI, ÇOK GÜZEL HAYALLERİM VAR\'\' Seremoniye giderken dizinde bir şey olduğunu ifade eden Gözde, \'\'Ne oldu bilmiyorum. Bundan sonra varsın olsun. Zaten evde oturacağım, eşim bakar artık. Benim çok farklı, çok güzel hayallerim var. Bence voleybola yeterince emek verdim. Gerçekten inanılmaz yorgunum. Tahmin dahi edemezsiniz. Ama olsun, her şeye değdi. Boynumdaki madalya, annemin, babamın gözündeki yaştan dolayı her şeye değerdi\'\' dedi. MELİS GÜRKAYNAK: \'\'BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇTI\'\' Dün çok zor bir maç oynadıklarını ifade eden Melis Gürkaynak, \'\'Bugün ev sahibine karşı oynadık. Gerçekten çok kuvvetli bir takımdı. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bizim için çok önemli bir maçtı\'\' dedi. \'\'GÖZDE\'NİN VAKIFBANK\'A EMEKLERİ, KATKILARI GERÇEKTEN TARTIŞILAMAZ\'\' VakıfBank\'ın altyapısında yetiştiğini dile getiren Melis, şunları söyledi: \'\'Gözde gibi bir kaptanla oynadığım için gerçekten çok mutluyum. Onun VakıfBank\'a emekleri, katkıları gerçekten tartışılamaz. Onunla aynı sahada olduğum için çok mutluyum. Hepimiz için çok güzel bir sezon sonu oldu. Umarım devamı gelir VakıfBank için.\'\' ZEHRA GÜNEŞ: \'\'GERÇEKTEN İNANILMAZ BİR DUYGUYDU\'\' Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Zehra Güneş, \'\'Bunlar benim ilk kupalarım. Dörtte dört yaptık, hedefimize ulaştık. Bütün takım arkadaşlarıma, bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz bir duyguydu\'\' dedi. \'\'GÖZDE İLE OYNAMA DUYGUSUNU YAŞADIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM\'\' Gözde Kırdar\'ı daha önce tribünden izlediğini aktaran Zehra, \'\'Gerçekten o kadar iyi bir insan olarak duruyordu ki dışarıdan, sonunda onunla oynama duygusunu yaşadığım için çok mutluyum\'\' diye konuştu. GİZEM ÖRGE: \'\'BU SEZONU UNUTULMAZ YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM\'\' Üst üste ikinci kez şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını dile getiren Gizem Örge ise şu ifadeleri kullandı: \'\'Bir sezonda alınabilecek bütün kupaları aldığımız için daha çok mutluyuz. Bu sezonu unutulmaz yaptığımızı düşünüyorum. Özellikle de Gözde abla için. Kariyerini zirvede bitirdi. O yüzden çok mutluyuz. Bütün takımla gurur duyuyorum. Büyük bir iş başardık bu sene.\'\'