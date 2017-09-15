(Görüntülü Haber) Çorumlu leblebi üreticilerinden Yunanlılara tepki

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUMLU leblebi üreticileri, Çorum leblebisine sahip çıkmak isteyen Yunanlılara seslenerek “Bir ayda Yunanlılar neyi öğrenecekler? Onlar nohudun cinsini bilmezler. Hangi nohuttan leblebi yapılır bilmezler” diyerek tepki gösterdi. Yunanlıların leblebi için kullanılan makinelerden temin ederek, Türk ustalardan leblebi yapımı için eğitim aldığı, ancak başarılı olamadıklarını haberlerden öğrenen leblebinin başkenti olarak bilinen Çorum\'daki leblebi üreticileri herkesi leblebiye sahip çıkmaya davet etti. Çorum Leblebiciler Odası eski Başkanı Başkanı Mahmut Ahıskalı, leblebi yapımının bir sanat olduğunu, bu sanatı herkesin yapamayacağını söyleyerek, \"Leblebi, Çorum ile özdeşleşen bir üründür. Bizim sanatımız sadece Türkiye’ye değil, dünyaya nam salmıştır. Ne kadar gelip sanatımızı elimizden almaya çalışsalar da başaramayacaklar. Çünkü leblebi Çorum’a mal olmuş, dünyada ün salmış bir sanatı öyle kolay kolay alamazlar. Herkes kaşığı yapar ama sapı yapamaz. Yunanlılar \'Baklavayı, kebabı alacağız\' diyor ama herkes yapamaz bunu\" diye konuştu. Çorum\'da 44 çeşit leblebi çeşidi yapıldığını söyleyen Ahıskalı,\"Türkiye’nin her yerine ve yurt dışına da ulaştırıyoruz. Az oluyor ama oluyor. Özüyle, sözüyle leblebi Çorum’undur\" dedi. Leblebinin yapımının sabır ve emek isteyen bir süreç olduğunu söyleyen leblebi üreticisi Hüseyin Karakuş ise \"Onlar en başta hata yapmışlar. Bir leblebinin tarladan çıkıp leblebi olabilmesi için en az 3-4 ay geçmesi gerekiyor, belli aşamalardan geçmesi gerekiyor ki leblebi olsun. 1 ayda Yunanlılar neyi öğrenecekler. Onlar nohudun cinsini bilmezler. Hangi nohuttan leblebi yapılır bilmezler. Bizim ecdadımız yapmış bu işi. Yaklaşık 3 asır önce Ahmed-i Sever isminde bir zatın ilimizde yetişen nohutlardan ilk defa leblebi ürettiği söylenmektedir. Bu bir emeğin verdiği sonuçtur. Sen bunu 1 ayda nasıl öğreneceksin? Biz ne diyoruz ? Leb demeden leblebi, leblebi dediğimizde de Çorum akla gelir. Biz nohudumuzu çiftçimizden alırız, fabrikamıza götürürüz, fabrikamızda 3 ay işler, burada kavurur vatandaşımıza sıcak sıcak ikram ederiz. 1 ayda hiçbir şey olmaz\" diye konuştu.