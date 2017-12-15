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(Görüntülü Haber) Çorum'da rakım gündem oldu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da kent girişinde bulunan ve nüfus ile rakımın yer aldığı il sınır tabelasında yer alan rakımın zaman içerisinde farklılık göstermesi kentte gündem oldu

15 Aralık 2017 22:22

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da kent girişinde bulunan ve nüfus ile rakımın yer aldığı il sınır tabelasında yer alan rakımın zaman içerisinde farklılık göstermesi kentte gündem oldu. Farklı tarihlerde çekilen ve farklı rakımların yer aldığı tabela fotoğrafları sosyal medya üzerinden hızla yayılınca kamuoyunda da tartışılır hale geldi.

Çorum\'da karayolu kenarında bulunan ve il sınır tabelasının rakım kısmında yer alan bilginin yıllar içerisinde değişmesi dikkat çekti. Tabeladaki il nüfusunun yanı sıra yıllar içerisinde Çorum\'un rakımında da artış görüldü. Farklı tarihlerde çekilen ve farklı rakımların yer aldığı tabela fotoğrafları sosyal medya üzerinden hızla yayılınca kamuoyunda da tartışılır hale geldi. Farklı zamanlarda çekilen fotoğraflarda rakım olarak 770, 801, 820 yazması dikkat çekti. Harita ve Tapu Kadastro Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Hüseyin Sevcan, rakım farklılıklarının teknolojik ilerleme ile bağlantılı olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"O günkü şartlarda Çorum\'un rakımını 770 olarak belirlemişler. Ama bugün ki gelinen teknoloji ve ölçümler neticesinde bölge olarak değişiklik göstermesine rağmen 800 metrenin üzerinde. Şu an orada yazan rakım doğru rakımdır. Rakım 820\'dir. Bundan önceki belirlenen rakım yanlış rakımdır. Bunun nedeni de o dönemdeki ölçümdür. Bugün bu hatalar en aza indirilerek yapılan hassas ölçümler neticesinde bu olay çıkmıştır. Bugün uydulardan veri alınarak ölçüm yapılıyor.\"

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