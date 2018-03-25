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(Görüntülü Haber) Çorum'da para anlaşmazlığı kavgası:1 ölü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da para anlaşmazlığından çıkan kavgada, Bektaş Kışla (42) tabancayla vurularak öldürüldü

25 Mart 2018 13:48

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da para anlaşmazlığından çıkan kavgada, Bektaş Kışla (42) tabancayla vurularak öldürüldü. Olay, saat 00.30 sıralarında Yavruturna Mahallesi Esnafevler 6\' Sokak\'ta meydana geldi. Bektaş Kışla ile Muammer U. (54) arasında para anlaşmazlığından çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muammer U., üzerindeki tabancayı çekip, Bektaş Kışla\'ya peş peşe ateş etti. Kalbine ve vücudunun çeşitli yerlerine 5 kurşun isabet eden Bektaş Kışla, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Muammer U.\'yu suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede, 7 boş kovan buldu. Yapılan incelemenin ardından Kışla\'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. 1,22 promil alkollü olduğu tespit edilen Muammer U., ilk ifadesinde, \"Bektaş Kışla\'dan 15 bin TL alacağım vardı. Paramı istedim, vermedi ve bana küfür etti. Ben de ateş ettim\" dedi. Polis Muammer U.\'nun evinde yaptığı aramada ise iki pompalı tüfek ile 9 fişek ele geçirdi. Muammer U.\'nun emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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