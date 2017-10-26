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(Görüntülü Haber) Çorum'da kaza: 2'si çocuk, 6 yaralı

SUNGURLU (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Sungurlu İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı

26 Ekim 2017 19:28

SUNGURLU (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, Sungurlu İlçesi\'ndeki Budaközü Kavşağı\'nda meydana geldi. 31 yaşındaki İbrahim Karakaş yönetimindeki 06 ZDK 69 plakalı otomobil, 28 yaşındaki Serkan İzci yönetimindeki 16 P 3694 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle savrulan İbrahim Karakaş yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek için kaldırımda bekleyen yayalara çarptı. Kazada İbrahim Karakaş, Deniz (28), Batu (2) ve 7 aylık bebek Beytullah Karakaş ile kaldırımdaki yayalar Ahmet Derinoğlu (81) ve Gülsüm Zobu (47) yaralandı. Yaralılar, sevk edilen 112 acil yardım ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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