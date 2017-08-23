(Görüntülü Haber) Çorum’da inek üçüz doğurdu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da Tiryaki ailesine ait simental cinsi inek üçüz buzağı doğurdu. Çorum merkeze bağlı Köprüalan köyü yakınlarında 15 yıldır tarım ve hayvancılık yapan Ali ve Murat Tiryaki kardeşlere ait simental cinsi inek, üçüz buzağı doğurdu. Doğumu gerçekleştiren veteriner hekim Cihan Yiğit, doğumu yarım saatte gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Buraya zor doğum sebebiyle geldim. Yarım saat uğraş vererek çok şükür doğumu gerçekleştirdik. Tabi üçüz doğum oldu. Simental cinsi ineğimiz üçüz doğurdu. Buzağılarımız da anne ırkına sahip simental ırkında olup, üçü de damızlık değeri taşıyor. Üçü de çok sağlıklı, çok iyi bir doğum gerçekleştirdiğim için de çok mutluyum” dedi. “ÇOK ŞAŞIRDIK” İneğin sahibi Ali Tiryaki ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirterek, “İlk defa başımıza geldi. Çok şaşkınız. Biz 15 senedir bu işi yapıyoruz. Damızlık üretimini en üst seviyelere getirmeye çalışıyoruz. Veteriner hekimimize çok teşekkür ediyoruz. Onun sayesinde sağlıklı bir doğum oldu” dedi.