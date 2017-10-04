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Ekonomi

(Görüntülü Haber) Çorum'da ceviz üreticisinin hasat mutluluğu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'un 6 bin nüfuslu Oğuzlar İlçesi'nde, ceviz hasadının verimli geçmesi üreticisini memnun etti

04 Ekim 2017 19:07

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'un 6 bin nüfuslu Oğuzlar İlçesi\'nde, ceviz hasadının verimli geçmesi üreticisini memnun etti. Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, ilçede binin üzerinde ceviz üreticisi olduğunu söyleyerek, \'Oğuzlar 77\' ismiyle üretilen cevizlerin iç pazarda tüketildiğini ifade etti. Oğuzlar\'da üretilen cevizlerin, Türkiye\'nin ceviz ihtiyacının yüzde 3\'ünü karşıladığını belirten Hantal, hasadın başlamasıyla birlikte bu sene ceviz üretici yüksek verim alması nedeniyle yüzünün güldüğünü söyledi. Oğuz Hantal, \"İlçemizde binin üzerinde ceviz üreticisi var. Geçen sene hava şartlarından dolayı üretim bayağı düşmüştü. Ancak bu sene ceviz hasadımız oldukça verimli geçmekte. Bu sene Oğuzlar ilçemizde 4 bin ton ceviz hasadı bekliyoruz. Bu rakam çevre köylerle birlikte 20 bin tona kadar ulaşıyor. Oğuzlar 77 ismiyle ürettiğimiz cevizler iç pazarda tüketiliyor. Satıştan elde edilen rakam yıllık 22 milyon liradan fazla\" diye konuştu. Oğuzlar cevizinin küçük ve yağ oranı yüksek bir ceviz olduğunu söyleyen Oğuz Hantal, bunun için ürettikleri cevizin diğerlerine göre daha lezzetli olduğunu ifade etti. İlçenin tek geçim kaynağının ceviz olduğunu kaydeden Hantal, cevizde Türkiye\'nin yüzde 3 ihtiyacını karşıladıklarını bunu yüzde 30\'lara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Bu yıl cevizin perakende satış kilogram fiyatının 30 ila 35 TL arasında olacağını dile getiren Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, fiyatlardan memnun olduklarını ifade etti. Cevizin yanı sıra ceviz fidan satışı da yaptıklarını belirten Hantal, “Şu anda sipariş almaya başladık. Türkiye\'nin her yerine fidan gönderiyoruz\" dedi.

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