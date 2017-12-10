(Görüntülü Haber) Çorum'da 2 katlı ahşap ev yangında kül oldu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da, iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı ev, kullanılamaz hale gelirken, yangın sırasında evde kimsenin olmadığı belirtildi. Yangın, dün gece saatlerinde, merkez Çöplü Mahallesi Namazgah Sokak\'ta bulunan İsmail Çıtak\'a (50) ait iki katlı evde meydana geldi. Ahşap evden henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Alevler, kısa sürede, içinde kimsenin olmadığı evin tamamını sardı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, itfaiyeye ve polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Çorum Belediyesi\'nin itfaiye ekipleri, alevleri söndürmeye çalıştı. Yangın nedeniyle ahşap ev, kullanılamaz hale geldi. Evinin yandığını öğrenen İsmail Çıtak ise hemen mahalleye ulaştı. Eşyaları başta olmak üzere seyyar tezgahı ile motosikletinin de kül olduğunu gören Çıtak, bitişiğindeki evde yaşayan yaşlı anne ve babasını dışarı çıkardı. Çıtak, evini saran alevleri üzüntüyle izledi. Seyyar satıcılık yaparak, anne ve babasına baktığını söyleyen Çıtak, \"Benim 50 senelik birikimim, bir gecede kül oldu. Neyim var, neyim yok yandı. Seyyar arabam, bile yandı. Zaten çalışamıyorum. Görüldüğü gibi her şeyimi kaybettim. Yetkililerden yardım bekliyorum\" dedi.