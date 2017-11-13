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Spor

(Görüntülü Haber) Çorum Belediyespor-Osmaniyespor maçı sonrası arbede

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- TFF 3'ncü lig 3'ncü Grup'ta 1-1 sona eren Çorum Belediyespor ile Osmaniyespor arasında oynanan maçın ardından taraftarlarla futbolcular arasında arbede yaşandı

13 Kasım 2017 00:47

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- TFF 3\'ncü lig 3\'ncü Grup\'ta 1-1 sona eren Çorum Belediyespor ile Osmaniyespor arasında oynanan maçın ardından taraftarlarla futbolcular arasında arbede yaşandı. Arbedede polis copla müdahale etti.

Çorum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı\'nda oynanan maç 1-1 sona erdi. Osmaniyesporlu futbolcular soyunma odasına girmeye başladı. Bu sırada tribündeki bir grup taraftar bazı futbolcuların kendilerine küfür ettiğini öne sürerek  sahaya girerek rakip takımın futbolcularına saldırmak istedi. Durumu gören diğer tribündeki taraftarların da sahaya girmesiyle olaylar büyüdü. Saha içinde büyüen olaylara polis coplarla müdahale etti. Arbedede yaralanan bazı taraftarlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Stat dışına taşan olaylarda İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, sık sık uyarılarda bulundu.Olaylar güçlükle kontrol altına alınırken Çorum Belediyespor ile Osmaniyesporlu bazı futbolcular karakola giderek şikayetçi oldu.

OSMANIYESPORLU FUTBOLCU YARALANDI

Bir futbolcusunun ve teknik ekipten bir arkadaşlarının darp edildiğini söyleyen Osmaniyespor Teknik Direktörü Osman Güneş, \"Gerginliğe hiç gerek yoktu. Birileri bu olayları buralara getirdi. Kaybedersin, kazanırsın. Ancak kişiliği kaybetmemek lazım. Küfür mü olmuş ne olmuş ortam gerildi. Ben Çorum Belediyespor yönetimine teşekkür ediyorum. Bize her konuda yardımcı oldular. Tabii bu olaylar üzücü\" dedi.

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