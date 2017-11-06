(Görüntülü Haber) Çorlu'da öğrenciye 'okulda darp' iddiası

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesindeki bir ortaokulun kaynaştırma öğrencisi yüzde 52 oranında asperger sendromlu, hiperaktivite ve dikkat bozukluğu olan 11 yaşındaki R.D.Ö.\'nün annesi, engelli oğlunun sınıf arkadaşları tarafından darp edildiği ve öğretmeninin de öğrencileri teşvik ettiği iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu. Çorlu\'daki bir ortaokulda kaynaştırma öğrenci olan ve yüzde 52 asperger sendromlu, hiperaktive ve dikkat bozukluğu olan engelli R.D.Ö.\'nün annesi Banu Boralı, oğlunu sınıf arkadaşlarının darp ettiğini ve sınıf öğretmenleri H.M.\'nin de öğrencileri kışkırttığını iddia etti. Oğlunun dövülmesi nedeniyle 10 günlük rapor aldığını, okula gidemediğini ve okul değiştirmek zorunda kaldıklarını anlatan Boralı, oğlunun okul bahçesinde diğer öğrenciler tarafından dövüldüğünü ve bu duruma öğretmenlerin de göz yumduğunu ileri sürdü. Boralı, \"Oğlum, yüzde 52 oranla otizmin bir çeşidi olan asperger hastası. Bunun yanında dikkat bozukluğu ve hiperaktivite tanısı var. Eşimle birlikte çocuğumuzun hastalığını bu yaz öğrendik. Çorlu Devlet Hastanesi Engelli Sağlık Kurulu\'ndan raporu var. Devletimizin bu tarz engelli çocuklara sağladığı özel eğitim imkanından faydalanmak istedik. Evimize yakın olduğu ve kontrol altında tutabilmemizin daha kolay olduğu düşüncesiyle oğlumuzu bu ortaokula yazdırdık\" dedi. Hastalığını anlatmalarına rağmen sınıf öğretmeni tarafından oğlunun \'şımarık\' olarak nitelendirildiğini söyleyen anne Boralı, şunları söyledi: \"Kendisi bu hastalığı şımarıklık ve yaramazlıkla eş değer tutarak, çocuğumuzu özel okula aldırmamız noktasında baskı yapmaya başladı. 42 kişilik sınıfta okuyor. Sınıf öğretmenimiz, çocuğumuzun engelli durumunu hiçe sayarak, diğer öğrenci velilerine de bu durumu yanlış aktarınca oğlum, hedef tahtasına konuldu. Okula görüşmeye çağırıldığımda müdür Oktay Kaplan\'ın odasında sınıf öğretmeni, 10 branş öğretmeni ile birlikte odaya geldi. Burada bana çocuğumu yetiştiremediğimi ve oğlumun yüzde 52 engelli olmadığını, şımarık olduğunu söylediler. Burada çocuğumuzun durumunun öğretmenler tarafından tam anlaşılamadığı ve öğretmenlere doğru bilgi verilmesinin gerekliliğinden bahsettim.\" Oğlunu, dövülmesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi\'ne götürerek, 10 günlük darp raporu aldığını belirten Boralı, çocuğunun aynı okula gitmek istememesi üzerine de başka okula kaydının aldırdığını söyledi. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Boralı, \"Oğlumu döven öğrencilerden, onların velilerinden, buna göz yuman öğretmen ve okul idarecilerinden şikayetçi oldum. Bundan sonra hukuki mücadelemiz devam edecek\" dedi. Banu Boralı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne başvurup, şikayetçi olduğunu, onların da olayla ilgili inceleme başlattıklarını söyedi. Okul yönetimi ise okullarında böyle bir durumun yaşanmadığını belirterek, velinin iddialarının asılsız olduğunu savundu.