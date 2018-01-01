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(Görüntülü Haber) Çorbalar her cuma ihtiyaç sahipleri için kaynıyor

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde restoran sahibi Kadriye Bahadır (58), geliri ihtiyaç sahiplerine bağışlanmak üzere 'Çorbada tuzunuz olsun' kampanyası başlattı

01 Ocak 2018 13:58

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde restoran sahibi Kadriye Bahadır (58), geliri ihtiyaç sahiplerine bağışlanmak üzere \'Çorbada tuzunuz olsun\' kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Bahadır\'ın restoranında her cuma kasesi 5 liraya satılan çorbalardan elde edilen gelir, ihtiyaç sahiplerine bağışlanıyor. Kemer merkezindeki bir restoranın sahibi Kadriye Bahadır, ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla harekete geçti. \'Çorbada tuzunuz olsun\' adıyla kampanya başlatan Kadriye Bahadır, her cuma restoranında satılan çorbalardan sağlanan geliri ihtiyaç sahiplerine bağışlıyor. Bu güne özel kasesini 5 liraya sattığı çorbaların gelirine dokunmadan ihtiyaç sahiplerine veren Kadriye Bahadır\'ın kampanyası ilgi de gördü. O GÜN ÇORBA 5 LİRA 2 çocuk annesi Kadriye Bahadır, ihtiyaç sahiplerini kendileri ya da restorana gelenlerin söylemleriyle tespit ettiklerini belirterek, kampanyayı geçen hafta başlattıklarını aktardı. Kadriye Bahadır, \"Her cuma kazanımız kaynıyor ve bir kampanya yapıyoruz \'Çorbada tuzunuz olsun\' kampanyası. Çorbalar o gün 5 lira ve örneğin 100 çorba satıldıysa tamamının geliri ihtiyacı olan bir aileye bağış yapılıyor\" dedi. \'KÜÇÜKTEN BAŞLIYAYIM DEDİM\' Çocukluğundan beri bir hayali olduğundan bahseden Kadriye Bahadır, \"İstiyorum ki bir çiftlik ya da küçük bir köy gibi bir alan içerisinde bir tesis kurmak; ihtiyacı olanlar, hapisten çıkanlar, mağdurlar oraya gelsin, duşlarını alsın, yıkansın, tıraş olsun. Gönüllü berberlerimiz olsun, gönüllü yemek pişirenlerimiz olsun, çorbaları kaynasın, karınları doysun, barınakları olsun, uyusunlar ama amaç sadece onları doyurmak değil. Onları hayata hazırlamak, onlara bir şeyler katacak eğitimler vererek, hayatlarına bir pencere açabilmek. Böyle bir hayalim var ama gerçekleştirilmesi biraz maddi olanaklara bağlı. Ben de kendi çapımda hazır tencerem kaynıyorken, küçükten başlıyayım dedim. Naçizane çorbada tuzumuz olsun\" diye konuştu. \'EŞİMİ KANSERDEN KAYBETTİM\' Eşi Ahmet Bahadır ile 2004 yılında evlendiklerini kaydeden Kadriye Bahadır, \"Kendisi restoran işletmecisiydi. Profesyonel olarak bu işi yapıyordu. 2004 yılında restoran işletmeciliğine başladık onunla beraber. Bize gelen, ihtiyacı olan hiçbir insan kapıdan boş çevrilmez. Para yardımı değil ama mutlaka yemek yedirilirdi. A\'dan Z\'ye tüm ihtiyaçları karşılanır ve yollardık. Bu konuda eşim çok veren bir insandı. Keza babam da öyle. Onlardan gelen bir alışkanlık diyelim. Eşimi 2015 yılı nisan ayında kanserden kaybettim. Ben onların yaptıklarını devam ettiriyorum ve devam ettirmek istiyorum. İnşallah hayallerim gerçek olur bir gün. Kim bilir?\" diye konuştu. İlçe esnafından Nuri Embiyaoğlu da kampanyaya destek için restorana gelirken, Kadriye Bahadır\'a düşüncesi için teşekkür etti.

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