(Görüntülü Haber) Çorbacıda gaz sıkışması patlaması: 1 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, bir çorba solonunda mutfak tüpünden sızan gazın sıkışarak patlaması sonucu işyeri sahibi Mirhan Kişmir (36) yaralandı. Çorba salonunun önünde park halindeki otomobilde de patlama nedeniyle hasar meydana geldi. Bugün saat 08.30 sıralarında, Mirhan Kişmir\'in sahibi olduğu, Turan Mahallesi, Atatürk Bulvarı\'ndaki bir çorba salonunda, mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, patlamayla birlikte yangın çıktı. Çorba salonu ve bodrum katındaki pek çok mutfak malzemesi de patlamayla birlikte bulvara fırladı. Çorba salonu önünde park halindeki bir otomobil de patlamada zarar gördü. Bu sırada mutfakta çorba hazırladığı öğrenilen Mirhan Kişmir, elleri ve yüzünden yaralandı. Patlama sesine koşan çevredekiler, durumu itfaiye ve 112 Acil Servis\'e bildirdi. Kişmir\'e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılıp, Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Kişmir, Nazilli Devlet Hastanesi\'ndeki ilk müdahale ardından İzmir\'e sevk edildi.Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, olayın ardından çorba salonundan bulvara fırlayan cam kırıkları ve diğer malzemeleri süpürerek temizledi.