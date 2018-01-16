(Görüntülü Haber) Çöpte taksi dönemi

MERSİN, (DHA) MERSİN\'de Akdeniz Belediyesi, \'Çöp Taksi\' uygulaması ile kentte bir ilke imza attı. Akdeniz Belediyesi, kente sunulan temizlik hizmetlerinin daha da kolaylaşması için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü filosuna 2 yeni araç daha ekledi. Toplam 3 buçuk ton kapasiteli Çöp Taksiler, haftanın 7 günü mesai saatleri içerisinde vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetler doğrultusunda cadde, sokak veya kaldırımlara bırakılan çöplerin kolaylıkla toplanıp kent merkezinden çıkarılmasını sağlayacak. Akdeniz geneline hizmet verecek araçlar, özellikle düğün veya taziyeler sonrası sokak, kaldırım veya boş arazilerde oluşan çöplerin toplanıp mahallelerden uzaklaşması için çalışacak. Çöp Taksilere yüklenen atıklar ardından büyük çöp kamyonlarına aktarılıp katı atık bertaraf tesisine taşınacak. Mobil Çöp Taksiler, kent genelinde bir şoför ve bir temizlik personeli ile hizmet verecek. Çevre Koruma-Kontrol Müdürlüğü araç filosuna, 2 adet Çöp Taksinin yanı sıra son teknolojiye sahip 1 adet \'Yol Süpürme Aracı\' da katarak gücünü daha da arttırdı. Bir ilk olan Mobil Çöp Taksi uygulamasını vatandaşların hizmetine sunmaktan mutluluk duyduklarını belirten Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Mersinlilerin temiz, sağlıklı ve düzenli bir kentte yaşam hakkı korumak ve bu hakkı sürdürmek için Akdeniz Belediyesi olarak elimizdeki tüm imkânları seferber ediyoruz. Bugün vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz Çöp Taksiler sayesinde, kentimizin caddeleri, sokak, kaldırım ve meydanları sürekli temiz kalacak. Bu araçlar, ilçe genelinde olmakla birlikte, Yoğurt Pazarı Parkı, Silifke, İstiklal, Kuvvai Milliye ve Zeytinlibahçe gibi yoğun işyerleri ve insan hareketliliğinin olduğu caddelerde ağırlıklı hizmet verecek dedi. Pamuk, mesai saatleri içerisinde mobil taksilerin kentte gün boyu dolaşıp cadde, sokak veya kaldırımlara bırakılan atıkları toplayacağını belirterek, Amacımız; halkımıza temiz ve düzenli bir kent yaşamı ve sağlıklı bir çevre sunmaktır. İnsan ve kent odaklı yönetim anlayışı ile öncelikli olarak vatandaşlarımızın talebini ve memnuniyetini dikkate alarak projeler üretiyoruz. Akdeniz ve Mersin sakinlerine daha güzel ve yaşanabilir bir kent sunmak için yoğun bir emek ve gayretle yeni proje ve hizmetlerimize devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın, atıklarla ilgili talep ve şikâyetlerini (0324-2387963) numaralı telefona bildirmeleri halinde gereken hizmet ve çalışma, ekiplerimiz tarafından en kısa süre içinde yerine getirilecektir diye konuştu