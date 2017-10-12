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(Görüntülü Haber) Çöplerden Medusa tablosu

Kadri KAYA/ AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde yaşayan Taylan Köken, kentte toplanan çöplerle Yunan mitolojisine göre, gözüne bakılınca taşa çeviren, yılan saçlı canavar Medusa'nın tablosunu yaptı

12 Ekim 2017 19:07

Kadri KAYA/ AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Ayvalık İlçesi\'nde yaşayan Taylan Köken, kentte toplanan çöplerle Yunan mitolojisine göre, gözüne bakılınca taşa çeviren, yılan saçlı canavar Medusa\'nın tablosunu yaptı.

Ayvalık\'ta yaşayan ve arkeolojiyle ilçenin yakın tarihine ilişkin yaptığı çalışmalarla tanınan Köken, atıkları tabloya dönüştürdü. Ayvalık Halk Eğitim Merkezi\'ndeki resim kursiyerlerinden olan Köken, tamamını Cunda Adası Pateriça mevkisinden topladığı plastik atıklarla yaptığı tabloyu, 6\'ncı dönem yağlı boya resim sergisinde, Ayvalıklılarla paylaştı.

Yunan mitolojisinde gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan, yılan saçlı, keskin dişli bir canavar olan Medusa tasvirini, topladığı çöplerle Pateriça Medusa\'sına nasıl dönüştürdüğünü anlatan Köken, şunları söyledi:

\"Tamamı Cunda Adası\'nın Pateriça kıyılarından toplanarak tasarlanan bu yapıt, bizlere el değmemiş güzellikleri nasıl mahvettiğimizi, yok ettiğimizi anlatıyor. Malzemenin büyük çoğunluğu petrol türevi olan plastik atıklardır. Bu atıkların kimi denizin yüzümüze fırlatır gibi kıyıya attığı, kimi bir tabiat parkı içinde olduğunu umursamadan, yiyip içip geride bıraktığı ziyaretçi pisliklerindendir. En çok üzüldüğüm ise bu denizden ekmeğini çıkaran balıkçıların bırakmış olduğu işe yaramaz av malzemeleridir. Canım, güzeller güzeli Pateriça, sayenizde yüzüne bakılamayan bir Medusa\'ya dönüştü. Pateriça Medusa\'sını ben yapmadım, siz yaptınız. Oraya çöp atan insanlar yaptı.\"

TABLO, 1.5 AYINI ALDI

Öğretmen Şennur Akbaş\'ın, fikrine destek olduğunu, eşi Vildan Köken\'in de Medusa\'nın saçlarını yaparken yardım ettiğini belirten Köken, tablosunun üzerine parayı sembolize eden \'P\' harfiyle rantı simgeleyen \'R\' harfini yerleştirdiğini söyledi. Köken, ranta karşı olduğu için \'R\' harfini ters koyduğunu da belirtti. Tabloyu 1.5 ayda yaptığını, çöpleri toplamanın ise daha kısa sürdüğünü dile getiren Köken, bölgede sık sık toplasa da çöplerin devamlı biriktiğini kaydetti.

Sergide en çok dikkat çeken çalışmalardan biri olan Pateriça Medusa\'sında eldiven, şapka, tarak, diş fırçası, ağ ve plastik kapak gibi eşyalardan astım hastalarının kullandığı ilaç kutusuna kadar çok sayıda doğaya atılan malzeme yer aldı.

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