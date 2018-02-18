(Görüntülü Haber) Çöp tesisine kimyasal atık döküldüğü iddiası halkı tedirgin etti (1)

Osman ŞİŞKO- Selçuk BAŞAR/GÖRELE (Giresun), (DHA)- GİRESUN\'un Görele ilçesi Çavuşlu beldesindeki katı atık bertaraf tesisine kimyasal atıklarının dökülmesi, kentte tartışmalara neden oldu. Atığın siyanür karışımı bir kimyasal olduğunu öne süren yöre halkı, tedirginlik yaşadıklarını belirterek, atıkların dökülmesine ilişkin kayda aldıkları görüntüleri yetkililere iletip, konunun incelenmesini istedi. Giresun Valiliği’nce konuya ilişkin yapılan açıklamada atıkların zararlı olmadığı belirtildi. Kent merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Görele ilçesinin Çavuşlu beldesinde, 2015 yılının Kasım ayında bölgelerden katı ve sıvı atık kabulüne başlayarak düzenli depolamaya geçen Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne kimyasal atıklarının dökülmesi, yöre sakinlerini tedirgin ediyor. Trabzon’da faaliyet gösteren özel bir şirkete ait bakır madeninin siyanür karışımı kimyasal atıklarının kamyonlar aracılığıyla beldedeki çöp depolama alanına döküldüğünü öne süren yöre sakinleri, bahse konu atıkların madenden alınarak çöp depolama alanına boşaltılma anını cep telefonu kamarasıyla kayda aldı. Bölgedeki su ihtiyacının karşılandığı su kuyularının bulunduğu alanda yer alan çöp depolama tesisine döküldüğü iddia edilen kimyasal atıklara ilişkin görüntüleri vatandaşlar, yetkili mercilere ileterek, konunun incelenmesini istedi. ÇÖP SULARI İÇME SUYUNA KARIŞIYOR MHP’li Çavuşlu Belde Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, belde halkının sağlığı için endişe duyduklarını belirterek yetkililerden konuyla ilgili yardım istedi. Aslan, bahse konu çöp depolama alanı için mücadele verdiklerini ifade ederek, “2017 yılından bu yana, bu alan için büyük bir mücadele verdik. Burası karayolları tarafından Karadeniz Sahil Yolu yapılırken kullanılan bir taş ocağıydı. Bu alana bir katı atık tesisi yapımına karar verilince, biz buna karşı çıktık. Bu olayı yargıya taşıdık. İki kez mahkemeyi kazandığımız halde, çöp tesisini mühürlememize rağmen çalışmalar hala devam ediyor. Biz buraya eski parayla 3.5 trilyon ceza yazdık. Bu cezayı da Bölge İdare Mahkemesi iptal etti. Bu atık tesisinin yanında bir dere akıyor ve bu dere üzerinde bizim içme su kuyularımız var. Yağmurlu havalarda çöp sızıntıları derenin suyuna karışıyor ve bu dereden belediyenin içme suyu kuyularına geliyor. Biz bu kuyulardan 7 tane mahalleye 70 kilometre hattan su veriyoruz. Ben yetkili mülki amirlerimizden halkın sıhhatini ve selametini düşünerek bu konuyla ilgilenmelerini bekliyorum”\' dedi. CUMHURBAŞKANI\'NA MEKTUP YAZDIM Son zamanlarda Trabzon\'da bir madenden alınan cüruf maddesinin de beldedeki çöp tesisine döküldüğünü öne süren ve konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdığını anlatan Başkan Arslan, şunları söyledi: “Bize gelen şikâyetlerde bu maden cürufu içersinde kanserojen yapan madde olduğu söyleniyor. Biz de bu konuda gerekli incelemeyi yaparak bazı raporlar tuttuk. Gerekli yerlere müracatımızı yaptık. Bu maden cürufunu Trabzon\'da dökecek bir yer bulamadılar da mı buraya getiriyorlar anlamadık. Daha önce de bu maddeyi Şebinkarahisar\'da bir alana döküyorlarmış, buradaki vatandaşlar isyan edince, şimdi bizim buraya getiriyorlar. Şimdi de bizi zehirliyorlar. Devlet yetkililerimizden bu konuyla ilgilenip buradan numuneler alarak bize doyurucu bir şekilde bildirilmesini ve bu tesisin kapatılmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza hitaben bu konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Solu\'ya bir mektup verdim. Mektupta \'Cumhurbaşkanım, bu çöp tesisini görseniz, bunu buraya yapanları buraya gömersiniz\' dedim. Ama ne yaptıysak, elimiz kolumuz bağlandı, sesimizi duyuramadık. Biz bu çöp tesissiden ilçe halkı olarak çok rahatsızız. Bir an önce yeklilerin buraya bir çözüm üretmelerini bekliyorum.\" ‘BURAYA ZEHİR DÖKÜYORLAR’ Belde sakini Rıza Keskin de Trabzon\'da bir madenden çıkan atıkların, çöp depolama alanına döküldüğünü iddia ederek şöyle konuştu: “Burası mahkeme tarafından iki kere mühürlenmiş bir tesis. Burası katı atık tesisi olarak geçiyor, ama buraya her şey dökülüyor. Buraya kimyasal, tıbbi atık ve cüruf bile dökülüyor. Buraya bir bakır madenin cürufu dökülüyor ve bu maddenin içinde kanserojen madde olan siyanür olduğunu öğrendik. Bununla ilgili de araştırmasını belde sakinleri olarak biz yapıyoruz. Trabzon\'da bir madenden çıkan ve özel idareye ait kamyonların getirdikleri bu cürufu Çavuşlu beldemizdeki bu çöp depolama alanına döktüğünü tespit ettik. Buraya zehir döküyorlar. Daha önceleri de yetkililer tıbbı atıkları da dökmedik demişlerdi, biz tespit ettik, döküyorlar. Bu maden cürufunu da dökmüyoruz dediler, döküyorlar. Eğer siyanür iddiaları doğruysa, resmen burada yaşayan insanları zehirliyorlar. Biz de bu olayı ispatlamak için belde sakinleri olarak var gücümüzle olayı üzerine gidiyoruz.” ‘TEDİRGİNLİK YAŞIYORUZ’ Cumhurbaşkanı Erdoğan’a konu hakkında hazırlayacakları dosyayı ileteceklerini vurgulayan Keskin, şöyle konuştu: “Bizim en büyük endişemiz bu çöp depolama alanı yanından gecen derenin üzeride bulunana belediyeye ait içme su kuyuları. Bu kuyulardan binlerce kişi su içiyor. Bu cürufun suyu dereyle birlikte su kuyularımıza gidiyor, bu bizi çok endişelendiriyor. Bazı yetkililer buradan gelip numune aldılar, biz o numuneleri nereden adlıklarını merak ediyoruz. Biz bağımsız denetçilerin gelip burayla ilgili tespit yapmasını istiyoruz. Yaptığımız araştırmada bu cürufu Giresun ili Çavuşlu beldesinden başak bir yerin almadığını öğrendik bu da bizi daha tedirgin etti. Burada tesisin altına boru döşendi ve bu borular dereye bırakıldı. Bir de buradaki pis su havuzundan bir boru döşenerek pis suyun direk denize döküldüğünü de tespit ettik. Biz Cevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na da ulaştık ve gördük ki burayla ilgili onların eline ulaşan bir bilgi yok. Dolaysıyla Ankara\'daki yetkililerin buraya cüruf döküldüğünden de haberi yok, Cumhurbaşkanın da haberi yok. Biz kendisine bir dosya sunup konuyu ileteceğiz\'\' GİRESUN VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA Giresun Valiliği de konuyla ilgili iddialar ve yöre sakinlerince yapılan başvuru üzerine yazılı açıklamada bulundu. Atıkların zararlı olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Çavuşlu beldesinde bulunan katı atık bertaraf tesisinde düzenli depolanmakta olan katı atıkların koku yaymaması amacıyla günlük olarak üzerinin toprakla örtülmesi gerektiğinden ve tesisin civarının tamamen taş ocağı olmasından dolayı bu toprak temin edilememektedir. Bu olumsuzluğun giderilmesi ve katı atıkların üzerinin toprakla örtülmesi amacıyla, katı atık birliğine hiçbir maliyeti olmadan Trabzon ilinden serbest toprak getirilmektedir. Bahsedildiği gibi bu topraklar siyanür içermeyen serbest topraklardır. Siyanür genellikle altın madenlerinde, altın madeninin zenginleştirilmesinde kullanılmaktadır. Bölgemizde ise en yakın altın madeni Gümüşhane ilinde bulunmaktadır. Bahse konu serbest toprak siyanür içermediği gibi, dere kenarında herhangi bir yerde stoklanmadığından, sızdırma da söz konusu değildir.\'\'