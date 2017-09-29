T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Karesi İlçesi'ndeki bir çöp konteynerinde, yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu

29 Eylül 2017 22:20

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'in Karesi İlçesi\'ndeki bir çöp konteynerinde, yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.

Karesi İlçesi 2. Sakarya Mahallesi Gülistan Sokak\'ta hurda toplayan Ali Akbalık, bugün saat 15.30\'da, çöp konteynerinin kapağını açtığında siyah bir poşetin üzerinde açıkta, çıplak bebek cesedi gördü. Akbalık, ilk anda oyuncak sandığı bebeğin göbek bağını görünce yakındaki kahvehaneye koşarak oradakilere haber verdi. Vatandaşlar, 112 ve polise ihbarda bulundu. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde, erkek bebeğin öldüğü anlaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta bulunan işyeri kameralarını incelemeye aldı. Çöp konteynerinden parmak izi alan polis, bebeği buraya atan kişiyi belirlemek için çalışma başlattı.

Çöp konteynerinde bebek cesedini bulan Ali Akbalık, \"Ben çöplerden hurda topluyorum. Saat 15.30 sıralarında konteynerin kapağını açtım. Siyah çöp poşetinin üzerinde üzerinde elbise olmayan bebek gördüm. İlk anda oyuncak bebek sandım. Ancak göbek bağı vardı. Ben de telefon olmadığı için koşarak kahvehaneye gittim ve haber verdim. Sağlık ekipleri geldi ve bebeğin ölü olduğunu söylediler\" dedi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilmi DUYARBALIKESİR DHA BALIKESİR KaresiKaresiSakarya Mahallesi Gülistan SokakAli AkbalıkAkbalıkVatandaşlarAcil ServisAsayişMüdürlüğüSaatSiyahAncakBenSağlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24