(Görüntülü Haber) Çöp kamyonunda patlama: 2 yaralı

Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, (DHA) - ADANA\'da belediye ait çöp kamyonunda nedeni henüz belirlenemeyen patlamada, 2 temizlik işçisi hafif yaralandı. Merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Tepebağ Mahallesi\'nde bulunan 27027 sokakta çöp toplayan temizlik işçilerinin çöpleri yüklediği Seyhan İlçe Belediyesi\'ne ait 63 B 8990 plakalı presli kamyonundan duman yükseldiğini fark edenler, aracın şoförünü uyardı. Bunun üzerine temizlik ekibi, kamyonu sokak üzerindeki boş bir alana çekti. Temizlik işçileri, kamyonunda çöplerin bulunduğu arka kapağını açınca hafif şiddetli bir patlama oldu. Patlamanın etkisiyle temizlik işçilerinden Ahmet Öğretmen ve Hakan Türev, hafif yaralandı. İşçiler ambulansla Çukurova Aşkım Tüfekçi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'nde görevli polisler zırhlı araç ve uzun namlulu silahlarla olay yerine geldi. Bomba uzmanının da aralarında bulunduğu polisler, kamyonda inceleme yapıp görgü tanıklarının ifadelerini başvurdu. Patlamanın gaz sıkışmasından meydana gelmiş olabileceğinden şüphelenen polisler, çöplerin arasına atılan kapalı plastik şişelerdeki matbaa malzemelerinin de patlamaya neden olabileceğini söyledi. Patlamanın nedeninin saptanması için araştırma sürüyor.