(Görüntülü Haber) Çöp kamyonu eve girdi: 3 yaralı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da otomobille çarpışan çöp kamyonu metrelerce sürüklenerek yol kenarındaki tek katlı eve çarptı. Kazada, kamyon şoförü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Kepez İlçesi Habipler Mahallesi Kırçıçeği Caddesi\'ndeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Kepez Belediyesi\'ne temizlik hizmeti veren Temay Temizlik firmasında çalışan Ömer Yılan yönetimindeki 34 GT 4915 plakalı çöp kamyonu, Emine Tetik yönetimindeki 31 LK 473 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan çöp kamyonu, metrelerce sürüklenerek yol kenarındaki Rasim Doğan\'a ait eve çarptı. Salon duvarını yıkarak durabilen kamyonun şoförü Ömer Yılan sıkıştı. Yılan, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralanan Yılan ile otomobil sürücüsü Emine Tetik ve yanındaki Mehmet Özdemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. \'KAHVALTI YAPTIRIYORDUM\' Ev sahibi Rasim Doğan\'ın eşi Menşure Doğan, bir gün önce ameliyat olan eşine kahvaltı yaptırdığını söyleyerek, “Birden evin içinde büyük bir gürültü duydum. Neye uğradığımı şaşırdım. Kısa sürede kendime gelip baktığımda, arabanın evin içine girdiğini gördüm. Sağlığımız yerinde çok şükür, ama evde büyük hasar var. Şikayetçiyim\" dedi. Rasim Doğan ise yaşadığı şoku anlatırken, “Kahvaltı yaparken büyük bir gürültü duydum. Eşime \'Deprem mi oldu\' dedim. O da \'Salona araba girdi\' dedi. Odanın kapısını açtığımda ortalık toz dumandı. Kamyon sürücüsü bizden yardım istedi. Ben de genç birine telefonu verip yardım istemesini rica ettim\" diye konuştu. \'KAZA DÜN OLSAYDI FELAKET OLURDU\' Rasim Doğan\'ın oğlu Özkan Doğan ise babasının dün hastaneden taburcu olduğunu belirterek, “Dün bu salonda 30 kişi vardı. Babamı ziyarete gelmişlerdi. Kaza dün olsaydı, çok daha kötü bir durum ortaya çıkabilirdi. Burada ihmal var. Defalarca söylememize rağmen bu kavşağa bir önlem alınmadı\" dedi. \'YOLU KAPATTILAR\' Mahalle sakini Sadık Kazancı ise kavşak sistemine ışıklandırma yapılmadığı için yolu trafiğe kapattıklarını belirterek, bölgede çok sayıda ölümlü kazanın meydana geldiğini ve önlem alınmasını istedi. Gelen polis ekipleri yola konulan ilan tabelaları ve taşları kaldırarak yolu trafiğe açtı.