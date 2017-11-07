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(Görüntülü Haber) Çöl fırtınası nedeniyle havada güvenlik önlemi alan helikopter zorunlu iniş yaptı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) SURİYE ve Irak üzerinden, saatte 20 kilometre hızla gelen çöl fırtınası ile aşınan toz bulutu, Mardin'i ve ilçelerini etkisi altına alırken, havada güvenlik önlemi alan jandarmaya ait helikopter zorunlu iniş yaptı

07 Kasım 2017 18:22

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) SURİYE ve Irak üzerinden, saatte 20 kilometre hızla gelen çöl fırtınası ile aşınan toz bulutu, Mardin\'i ve ilçelerini etkisi altına alırken, havada güvenlik önlemi alan jandarmaya ait helikopter zorunlu iniş yaptı. Mardin\'i kaplayan toz fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 100 metrenin altına düştüğü gözlenirken, jandarmaya ait havada güvenlik önlemi alan helikopter, zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı. Vatandaşlar, toz bulutları yüzünden evlerine kapanırken meteoroloji yetkilileri, toz bulutunun bir gün daha etkisini göstermeye devam edeceğini bildirdi. Bu yıl sık sık toz fırtınası etkisi altında kalan Mardin\'de esnaf ve vatandaşlar da, oluşan tozlardan olumsuz etkilendi. Toz bulutunun Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nin tamamı ile Doğu Anadolu\'nun doğusunda gün boyunca etkili olmasının beklendiğini ifade eden meteroloji yetkilileri, 7 bin fitin altında yoğunlaşan toz bulutunun görüş mesafesini de düşürdüğünü belirtti. Araçların üstünün tozla kaplandığı kentte, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kavşak ve ana arterlerde aydınlatma lambalarının yanması dikkat çekti. Bazı vatandaşlar üstü tozla kaplanan araçlarını yıkarken, bazıları ise araçlarını yıkamak için tozun dinmesini bekledi. Tozdan en çok yaşlılar, çocuk ve solunum sorunu olan hastaların olumsuz etkileneceğini belirten yetkililer, dışarıya çıkmak zorunda kalan bu grupların maske takmalarının yararlı olacağını söyledi. Mardinli vatandaşlardan Bahattin Sığva, \"Ağırlıklı olarak güneyden esen rüzgarlarla gelen bu tozlar hepimizi etkiliyor. Tarım açısından hiçbir faydası olmayan bu tozlar sağlık dışında önemli oranda açık gıdalara zarar vermekte, açık pencerelerden evlere girmekte ve solunun yolu ile vücut dolaşım sistemine karışmaktadır. Tozun atmosferde olduğu günlerde açık gıdaların üstü kapatılmalı, mümkün olduğunca açık havada dolaşmamalıdır\" dedi.

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