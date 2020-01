(Görüntülü Haber) Coğrafi işaretle tescillenen 'Sürmene bıçağı' için müze kurulacak

Fatih TURAN-TRABZON-DHA) TRABZON\'un Sürmene ilçesinde uzun bir tarihi geçmişe sahip ve üretildiği ilçeden adını alarak dünyaca ün kazanan \'Sürmene Bıçağı\', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Sürmene Bıçağı ve Bıçak Ustaları Yaşatma Derneği Başkanı Ali Karamahmutoğlu ilçede bıçak müzesi kurmak istediklerini açıkladı. Sürmeneli bıçak ustaları da tarih konulu dizi ve sinema filmlerinde kullanılan kılıçları üretmeye talip oldu. Türkiye\'de markalaşan ve ünü dünya çapında yaygınlaşan tarihi Sürmene Bıçağı\'nın sanatını canlandırmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan \'Coğrafi İşaret Tescil\' başvurusu sonuçlandı. Yapılan müracaat üzerine ülkede marka değeri her geçen gün yükselen fakat son zamanlarda başı sürekli sahte ve taklit ürünlerle dertte olan Sürmene Bıçağı coğrafi işaretle tescillendi. MARKAMIZI KORUYACAĞIZ Coğrafi işaret tescili alınmasını değerlendiren Sürmene İlçe Belediye Başkanı Rahmi Üstün, kısa süre sonrada yöreye has bıçak için patent de alacaklarını belirterek Sürmene\'mizde çok eskilerden beri bıçak imalatı yapılıyor. Delikanlılar çok eskilerde silah almakta zorlandıkları için bu bıçağı tercih ediyordu. Ama günümüzde Sürmene bıçağı artık her alanda var. Bıçak üretiminde ciddi gelişmeler de yaşanıyor. Bu iş hem sanayileşmede hem de kişisel olarak da ilçemizde üretilmektedir. Bu gelenek ilçemize iyi bir gelir de sağlıyor. Pide ve bıçağımız vazgeçilmezlerimizdendir. Bıçağı en özel kılan şey çeliği ve el emeğiyle yapılmasıdır. Coğrafi işareti de almanın mutluluğu içerisindeyiz. \'Sürmene bıçağı\' diye piyasada birçok alanda satış söz konusu. Onun için bu markamızı korumak için coğrafi işareti aldık kısa bir süre sonra da patenti de alacağız. Bundan sonrada belediye olarak denetimlere başlayacağız dedi. İŞİN SIRRI USTALIKTA Sürmene Bıçağı ve Bıçak Ustaları Yaşatma Derneği Başkanı ve bıçak ustası Ali Karamahmutoğlu da bıçak ustalığı mesleğini 3 kuşaktır sürdürdüklerini belirterek Sürmene Bıçağını, marka olması öncelikle ustalık maharetinden kaynaklanır. Ustalık bu iş ana unsurudur. Yunus balığı yağının da bıçak üzerinde büyük etkisi vardır. Bu sayede bıçaklar keskinlik ve sağlamlık direnci kazanır. Bu işin sırrı ustalıktadır. Tarihi çok uzun yıllara dayanan bıçağımız için Evliya Çelebi de seyahatnamesinde de bahsetmiştir. Ama günümüzde bu meslekle ilgili birçok sıkıntı yaşamaktayız. Özellikle sahte ürünlerle mücadele ediyoruz. Bizim işimiz tamamen el emeği. Mesela bir kılıç için 3 ay uğraş veriyoruz. Bu doğrultuda haklı olarak korunmak istiyoruz. dedi. BIÇAK MÜZESİ KURMAK İSTİYORUZ İlçede Sürmene Bıçağı için müze kurma girişiminde bulunacaklarını da duyuran Karamahmutoğlu şöyle konuştu Coğrafi işaretle artık tescillendik. Bu sevinç verici. Bu işte sahteciler artı. Kendileri dahi reklamlarında \'Bıçak Sürmene\'de yapılır\' diyor ama bıçağı burada yapmıyor maalesef. Bu bize atalarımızdan miras kaldı. Biz bu mirasımızı korumazsak zamanla bu ismimiz de silinip gider. Biz bu mirası korumak için mücadele ediyoruz. Burada üreticilerin bir çatı altında birleşmesi için bir takım çalışmalarımız var. İnşallah olumlu sonuç verir. En büyük eksik ilçemizde bıçak müzemiz yok. Buraya bir bıçak müzesi kurmak istiyoruz. Biz yaptığımız bıçağa ömür boyu garanti veriyoruz. Yaptığımız ürüne son derece güveniyoruz. Yeter ki bu bıçağı bulaşık makinesine atmayın ve bilinçsizce bilemeye kalkmayın DİZİ VE SİNEMALARDA KULLANILMASINI İSTEDİ Türkiye\'de çekilen bazı tarihi dizi ve filmlerde Sürmene bıçağının kullanılması için ilgili resmi kurumlara bir yazı gönderdiklerini de kaydeden Karamahmutoğlu şöyle dedi Ülkemizde son zamanlarda tarihin ve savaşların konu edinildiği birçok film ve dizi çekilmekte. Bu tür dizilerde tabi ki kılıç gerekiyor. Bu kılıçların yüzde 90\'ı tamamen dışarıdan geliyor. Biz Sürmene olarak kılıcın her türlü yapımına ve bu organizasyonlarda tercih edilmesine talibiz. Çünkü replika ürünlerin tamamını yapmaktayız. Bu konuda bakanlıklarımızdan ricada bulunduk. Bizler Topkapı Sarayı\'nda da kutsal emanetlerimizi, kılıçlarımızı inceleyerek de aynılarını yapmak istiyoruz. Ukrayna\'da gördüm tüm Osmanlı tarihinde yer alan kılıçlar sergilenmiş. Neden bizde olmasın. Mirasımıza sahiplenmeliyiz SÜRMENE BIÇAĞI Kendine has yapılış şekli, keskinlik ve dayanıklılığı ile tarihi milattan önce (M.Ö) 1000\'li yıllara dayandığı rivayet edilen Sürmene bıçağı dünyada birçok ülkede tercih edilen bıçak markaları arasında da yer alıyor. İlçenin adını taşıyan bıçağının meşhur olmasındaki önemli özelliğin ustaların çeliğe su vermedeki maharetinde saklı olduğu, bıçağın keskin olmasında en belirgin özelliğinin ise üretilen bıçaklarda yunus yağının kullanılması olduğunu biliniyor. Bölgede kemençe ve zurna müziği eşliğinde bir çeşit düello olan ?piçak oyini? horonunda da kullanılan Sürmene bıçağı son zamanlarda başta Körfez ülkeleri başta olmak üzere pek çok yabancı turistin de ilgisini çekiyor. Sürmen bıçağı kalitesine göre 10 liradan başlayarak 30 bin liraya kadar uzanan fiyatlarda da alıcı buluyor.