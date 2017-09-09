T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 'Çocukluk hayalimdi' dedi, gelini almaya TIR'la gitti

Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Isparta), (DHA)- ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde, nakliyatçı 24 yaşındaki İzzet Çetin, çocukluk yıllarında kurduğu "Bir gün evlenirsem düğün arabam TIR olacak" hayalini gerçeğe dönüştürdü

09 Eylül 2017 14:31

Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Isparta), (DHA)- ISPARTA\'nın Yalvaç İlçesi\'nde, nakliyatçı 24 yaşındaki İzzet Çetin, çocukluk yıllarında kurduğu \"Bir gün evlenirsem düğün arabam TIR olacak\" hayalini gerçeğe dönüştürdü. Çekin, müstakbel eşini almaya süslediği TIR\'la gitti. Yalvaç\'ta çocukluğundan bu yana ağır vasıta araçlara ilgi duyduğunu, bu nedenle başka bir mesleğe yönelmediğini belirten Çetin, nakliyatçılık alanında çalışmaya başladı. Ağır vasıtalara olan tutkusunu daha küçük yaşlarda \'Bir gün evlenirsem düğün arabam TIR olacak\' diyerek dile getiren İzzet Çetin, bu hayalini gerçekleştirdi. Geçen perşembe günü 21 yaşındaki Emine Şekerci ile dünya evine giren İzzet Çetin, gelin alamaya nakliyat işinde kullandığı TIR\'la gitti. Düğün sabahı kırmızı renkli TIR\'ı elleriyle süsleyerek gelin arabasına dönüştüren İzzet Çetin, direksiyona geçti. İzzet Çetin, Debbağlar Mahallesi\'ndeki evinin önünde 2 TIR ve 2 kamyonun yanı sıra çok sayıda aracın yer aldığı konvoy eşliğinde korna çalarak Zafer Mahallesi Orman Caddesi\'ndeki kız evine gitti. Düğün aracı olarak süslü TIR\'ı gören davetliler şaşırdı. Damat İzzet Çetin ve gelin Emine Şekerci, TIR ve kamyonlarında bulunduğu düğün konvoyuyla ilçe merkezinde kısa süreli tur attı. Gelin arabası olarak süslenen TIR\'ı gören kent sakinleri de şaşırdı. \"HAYALİMDİ\" İzzet Çetin, nakliyecilik yaptığını hatırlatarak, \"Hayatımın büyük bölümü bu TIR\'ın üzerinde geçiyor. Çocukluğumdan beri bu işe hayran biriyim ve o yaşlarda böyle bir hayalim vardı. Hep \'Bir gün evlenirsem gelin almaya TIR\'la gideceğim\' diyordum. Sonunda hayalimi gerçekleştirdim. Çifte mutluluk yaşadım. Benden önce bir arkadaşım aynı şeyi yapmak istedi. TIR\'ı benden istedi. Ama ilk benim hayalim gerçek olacak dedim ve vermedim\" dedi. \"NASIL BİNECEĞİM?\" Düğün hazırlıkları sırasında bu düşüncesini eşi Emine\'ye anlattığını belirten İzzet Çetin, \"İlk başta çekindi. \'Ben gelinlikle TIR\'a nasıl bineceğim\' diyerek tereddüt etti. İkna etmeyi başardım\" dedi. TIR\'la babaevinden alınan gelin Emine Şekerci ise \"İzzet bana bu isteğini söylediğinde açıkçası biraz tereddüt ettim. \'TIR\'a nasıl bineceğim?\' dedim. \'Sen merak etme, bindiririz\' dedi. İkna oldum. Tabureye çıkarak rahatça bindim. Yol boyunca bizi görenler şaşkınlıkla baktı. Hatta cep telefonlarıyla çekim yapanlar oldu. Değişik bir şey oldu\" diye konuştu. Genç çift balayına TIR\'la değil otomobille gideceklerini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nurettin ARKANYALVAÇIsparta DHA ISPARTA YalvaçTIRYalvaçAğırGeçenEmineDüğünDebbağlar MahallesiZafer Mahallesi Orman CaddesiDamatGelinHepSonundaBendenAmaBİNECEĞİMTabureyeYolHattaDeğişikGenç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24