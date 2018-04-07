(Görüntülü Haber) Çocukların yeni sünnet kıyafeti

Ergün AYAZ- Uğur AYDIN-BAŞİSKELE- (DHA) KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde, dizilerden esinlenen Makbule Uzunoğlu oğluyla birlikte Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait kıyafetler tasarladı. Belediyenin desteğiyle Makbule Uzunoğlu, 20 kadına da kıyafetlerin dikimini öğreterek istihdam sağladı. Makbule Uzunoğlu sünnet kıyafeti satan mağazaların kıyafetlere ilgi gösterdiğini, koleksiyonun tamamlanmasının ardından seri üretime geçeceklerini söyledi. Başiskele\'de yaşayan 4 çocuk annesi Makbule Uzunoğlu, Başiskele Belediyesi\'nin desteğiyle Başiskele Kültür Merkezi\'nde oğlu İsmet Can Uzunoğlu ile tasarladığı Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait deriden yapılan çocuk kıyafetlerini dikmeye başladı. Makbule Uzunoğlu 20 kadına da kıyafetlerin dikimini öğreterek istihdam sağladı. Koleksiyonlar bitim aşamasına gelirken, daha sonra seri üretime geçilecek. Makbule Uzunoğlu, Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait kıyafetler hazırladıklarını belirterek, \"Özellikle çocuklar için, tarihimizi yaymak adına burada yaptığımız çalışmalar kurs halinde devam ediyor. Bu çalışmalar oğlumun isteği üzerine başladı. Çocuklarım Osmanlı döneminin konu edindiği bir diziyi izlerken kostüm hazırlamamı istediler. Ben de onlara kostüm hazırladım. Bu kostümün enerjisiyle çocuklar birden tarih okumaya başladı. Okulda arkadaşlarına gösterdiler, birden herkes kostümleri talep etmeye başladı. Arkadaşları bize de yapar mısın teyze? derken bu proje bu şekilde gelişti. Başiskele Belediye Başkanımız Hüseyin Ayaz\'a projemizi sunduk. Başkanımız bize destek verdi, bize bütün derilerimizi iğneden ipliğe tüm makinelerimizi aldı ve biz kadınları topladık. Özellikle işsiz olan kardeşlerimizle bir araya geldik. Neler yapabileceğimizi tartıştık ve 12 yaşındaki oğlumun çizimlerini hayata dökmeye başladık\" dedi. SÜNNET KIYAFETLERİ SATAN MAĞAZALARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ Projeleri sayesinde ev hanımlarının da iş sahibi olduğunu söyleyen Makbule Uzunoğlu, \"Artık projemiz içerisinde çalışan 20 ev hanımı var. Biz bu kursun temel hedefinde Osmanlı\'yı yaymak, bir de ev hanımlarına istihdamda bulunmak istiyoruz. Yani çalışamayan ev hanımları özellikle evde 2-3 tane çocuğu olan kadınlara istihdam sağlamak istiyoruz. Süper kahramanların yerine Batman, Süpermen yerine gerçek Osmanlıyı anlatmak istiyoruz. Seri üretim başlıyor, şu anda koleksiyonları bitim aşamasındayız. Hedef yurt içi ve yurt dışı ülkelere ihracat yapmak. İnanılmaz bir ilgi var, özellikle sünnet kıyafetleri satan yerlerden bize bir ilgi gelmeye başladı. Okullardan etkinlikler için bizden kostümler hazırlamamızı istiyorlar\" diye konuştu. Annesiyle birlikte kıyafetlerin tasarımlarını yaptığını belirten İsmet Can Uzunoğlu, \"Osmanlı dizisinde gördüğümüz kostümleri annemden dikmesini istedik. Annem de tasarımı benim yapmamı istedi. Ben de çizdim. Çizimlerimi beğeniyorlar\" dedi.