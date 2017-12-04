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(Görüntülü Haber) Çocukların sokaktaki kahvaltı molası

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- SURİYE'nin Lazkiye kentine bağlı Bayırbucak bölgesindeki evlerini terk edip Kayseri'ye gelen Bayırbucak Türkmeni ailelerin çocukları kentin en işlek caddesinde ayakkabı boyayarak, kağıt toplayarak para kazanmaya çalışıyor

04 Aralık 2017 20:42

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- SURİYE\'nin Lazkiye kentine bağlı Bayırbucak bölgesindeki evlerini terk edip Kayseri\'ye gelen Bayırbucak Türkmeni ailelerin çocukları kentin en işlek caddesinde ayakkabı boyayarak, kağıt toplayarak para kazanmaya çalışıyor. Suriye’deki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan ve oradan da Kayseri’ye gelen Bayırbucak Türkmenleri zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Kayseri’de yardımlarla ayakta duran Türkmen ailelerin çocukları da sokaklarda para kazanmaya çalışıyor. Kentin en işlek bölgelerinden Bankalar Caddesi’nde objektiflere yansıyan Tükmen çocuklar, ayakkabı boyayarak, kağıt toplayarak ailelerine katkı sunmaya çalışıyor. Çocuklardan 13 yaşındaki Muhammed, her gün sabah erken saatlerde yollara düştüğünü ve ekmek parası kazanmaya çalıştığını belirtti. Babasının Suriye’deki savaşta öldüğünü söyleyen Ali Mustafa ise annesinin de evi terk ettiğini ve bu nedenle dedesiyle birlikte yaşadığını söyledi. Sabah erken saatlerde ellerinde simit ve kete ile görülen ve yaşadıkları tüm zorluklara rağmen yüzlerinden gülümseme eksilmeyen çocukların bu anları objektife yansıdı.

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