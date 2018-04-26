T24 LogoT24 Logo
Sağlık

(Görüntülü Haber) Çocuklara 'sigarasız yaşam' sözleşmesi imzalatıldı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi’nin, çocuklara yönelik sigara ve uyuşturucuya karşı bilinçlendirme konulu sosyal sorumluluk projesi kapsamında sahnelenen, ‘Bir Kereden Çok Şey Olur’ tiyatro oyunu sonrası, katılımcı çocuk

26 Nisan 2018 21:58

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi’nin, çocuklara yönelik sigara ve uyuşturucuya karşı bilinçlendirme konulu sosyal sorumluluk projesi kapsamında sahnelenen, ‘Bir Kereden Çok Şey Olur’ tiyatro oyunu sonrası, katılımcı çocuklara sigaraya başlamayacaklarına dair sözleşme imzalatıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın, çocuklara yönelik sigara ve uyuşturucuya karşı bilinçlendirme sosyal sorumluluk projesi kapsamında, \'Bir Kereden Çok Şey Olur\' adlı oyun sahnelendi. Salih Tozan Kültür Merkezi’nde sergilenen oyunu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Özen, Genel Sekreter Mehmet Gürbüz, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, öğretmenler ve öğrenciler izledi. Tiyatro oyunu öncesi çocuklara sigaranın zararlarını anlatan bir video izletildi. PROJEYLE 15 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILDI Oyun sonrası etkinlik hakkında bilgi veren proje sorumlusu Fatih Aysel, çocukların ileride başlayabilecekleri kötü alışkanlıklara dur demek için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Balıkesir merkezdeki ilkokullarda proje kapsamında, ‘Bir Kereden Çok Şey Olur’ adlı oyunu sahneye koyarak, çocuklara sözleşme imzalattıklarını ifade eden Aysel, \"Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuyla ilgili ciddi bir savaş veriyor. Çocuklar şuan farkında değil bunun ama sigara şuanda en büyük tehdit ve en büyük düşmanımız bizim. Hiçbir şey olmasa da anne ve babada görüyorlar. Kafede oturanda görülüyor, bundan bir şey olmaz diyorlar ama bir kere bile denense çok şey olur. Bu gösteriyi Karesi ve Altıeylül ilçelerimizdeki 60 okulda yaparak 15 bin öğrencimize ulaştık. Türkiye çapında ses getirerek devam ettirmek istiyoruz\" diye konuştu. Oyun sonrası öğrencilere protokol üyeleri tarafından gelecekte sigaraya başlamayacaklarına dair sözleşme imzalatıldı. Sözleşme sonrası öğrencilere teşekkür belgesi verildi. Sözleşmeyi imzalayan çocuklar protokol üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Devrim DERİNBALIKESİR DHA BALIKESİR Büyükşehir BelediyesininKeredenOlurBalıkesir Büyükşehir Belediyesi KültürSosyalDaire BaşkanlığınınSalih Tozan Kültür MerkezindeBüyükşehir Belediye Başkan Vekili FarukGenel Sekreter

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24