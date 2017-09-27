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(Görüntülü Haber) Çocuklara kahvaltının önemi anlatıldı

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) BURDUR'da çocuklara kahvaltı alışkanlığını kazandırmak ve kahvaltının önemini anlatmak amacıyla 'Kahvaltımı Yapıyorum, Güne Sağlıklı Başlıyorum' etkinliği yapıldı

27 Eylül 2017 16:04

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) BURDUR\'da çocuklara kahvaltı alışkanlığını kazandırmak ve kahvaltının önemini anlatmak amacıyla \'Kahvaltımı Yapıyorum, Güne Sağlıklı Başlıyorum\' etkinliği yapıldı. Kışla İlkokulu\'nda \'Kahvaltımı Yapıyorum, Güne Sağlıklı Başlıyorum\' etkinliği düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe Vali Şerif Yılmaz, Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Halk Sağlığı Müdürü Sevinç Sütlü ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri öğrencilerle birlikte okul bahçesinde kurulan kıl çadırda kahvaltı etti. Halk Sağlığı Müdürü Sevinç Sütlü, müdürlük olarak en önemli çalışmalarının koruyucu hekimlik kapsamında obeziteyle mücadele olduğunu belirtti. Sütlü, \"Obeziteyle mücadele çocukluk çağından itibaren başlıyor. Onlara öncelikli olarak sağlıklı beslenme alışkanlığını kazandırmak ve hareketli hayat felsefesiyle birleştirmek amacımız. Bu vesileyle okullarda çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Okulların açıldığı bu ilk günlerde, özellikle okula yeni başlayan öğrencilerimize güne sağlıklı başlangıç yapmaları için kahvaltı alışkanlığını kazandırmayı amaçlıyoruz\" dedi. Çocukların kahvaltı etmeden okula gönderilmemesi gerektiğini anlatan Sütlü, \"Kahvaltı etsinler ki güne sağlıklı, zinde başlayabilsinler ve zeki, başarılı öğrenciler olabilsinler. Kahvaltı dediğimiz atıştırmalık abur, cubur şeyleri kastetmiyoruz\" diye konuştu. Programda, Vali Şerif Yılmaz tarafından Kışla İlkokulu Müdürü İmran Elay\'a \'Beslenme Dostu Okul Sertifikası\' verildi.

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