(Görüntülü Haber) Çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi yakalandı (2)

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TACİZ ŞÜPHELİSİNE TEPKİ



İzmir\'in Bayraklı İlçesi\'nde, kendisini spor hocası olarak tanıttığı ve okul çevrelerinde küçük çocuklarla konuşarak onları taciz etmeye çalıştığı iddiasıyla yakalanıp gözaltına alınan 33 yaşındaki Erman A., Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi\'nde yapılan sağlık kohntrollerinin ardından sorgulanmak üzere Bozyaka\'daki Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.



Bu arada sosyal medyada Erman A.\'nın yakalanma anına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde Erman A.\'nın Çiçek Mahallesi\'nde saklandığı evde yakalanırken mahalle sakinleri tarafından dövülmeye çalışıldığı görülüyor.



Davut CAN/İZMİR, (DHA)



