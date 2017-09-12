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(Görüntülü Haber) Çocuklar, şarkılarla barış mesajı verdi

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, Azerbaycan kökenli İranlı sanatçı Ramin Farhangniya tarafından kurulan 'Rengarenk Göçmen Çocuklar Korosu' ilk konserinde barış mesajları verdi

12 Eylül 2017 12:34

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, Azerbaycan kökenli İranlı sanatçı Ramin Farhangniya tarafından kurulan \'Rengarenk Göçmen Çocuklar Korosu\' ilk konserinde barış mesajları verdi. İnsanca Yaşam Derneği öncülüğünde, Azerbaycan kökenli İranlı sanatçı Ramin Farhangniya tarafından Bodrum\'da kurulan \'Rengarenk Göçmen Çocuklar Korosu\' 3 aylık bir çalışmanın ardından ilk konserini verdi. Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi\'nde verilen konseri yaklaşık 500 kişi izledi. Türkiye, Suriye, Hollanda, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan ve Avusturya\'nın da aralarında bulunduğu 12 ülkeden 6 - 16 yaş arasındaki 21 çocuktan oluşan koro, 10 dilde seslendirdikleri şarkılarla dünyaya barış mesajı verdi. Sahneye rengarenk kıyafetlerle çıkan çocuklar, izleyiciler tarafından alkışlandı. BARIŞ VE DOSTLUK MESAJI VERMEK İSTİYORLAR Üç ay içerisinde çocuklara 10 farklı dilde şarkı söylemeyi öğrettiklerini belirten Ramin Farhangniya, \"Çocuklar çok yetenekli ve çok istekli. Dünyanın birçok yerinden katılan çocuklarımız var ve Bodrum\'da yaşıyorlar. Onlar dünyaya barış ve dostluk mesajı vermek istiyorlar. Farklı kültürlerin bir araya gelmesi için çaba harcıyorlar\" dedi. Çocuklara destek olunmasını istediğini belirten Farhangniya, \"Biz kendi çabamızla sanat yapma çabasındayız. Ama bu tek başına olmuyor. Bu çocuklara destek olmak lazım. Bu çocukları birçok ülkeye götürmek istiyorum. Her ülkede oranın çocuklarıyla buluşup onlarla güzel konserler versinler. Çocuklar barış şarkıları söylesin, büyükler savaşı durdursun. Çocuklar en masum canlılar. Üç ay içerisinde çalışmalarının karşılığını da aldılar. Ben bu koronun kurucusu ve şefi olarak çok memnunum\" dedi. Çocukların dans gösterisi ve konseri sonunda vatandaşlar koroyu ayakta alkışladı.

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