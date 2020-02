(Görüntülü Haber) 'Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesi'ne ilgi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan \'Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesi\'nde hem çocuk oyunları objeleri hem de etkinlik atölyeleri yer alıyor. Müzeye yoğun ilgi gösteren öğrenciler, düzenlenen etkinliklerle eğlenceli zaman geçiriyor. Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı\'nda yer alan \'Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesi\'nde hem çocuk oyunları objeleri hem de etkinlik atölyeleri yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki oyunevi ve müzede, çocuklara yönelik, pedagojik olarak yaş gruplarına göre uygunluğu tespit edilmiş, eğitim amaçlı zekâ oyunlarıyla etkinlikler yapılıyor. Müzenin resim atölyesinde, anaokulu öğrencileri resim çizerek boyama yapıyor. Etkinlik ve ahşap atölyesinde ise çeşitli el işleri çocuklara öğretiliyor. Müzeyi gezen çocuklar, kütüphaneden de yararlanabiliyor. Açıldığı günden bu yana geçen 1 yıllık süreçte 10 bin öğrenci müzeyi gezerek etkinliklere katıldı. Anaokulu ve ilkokul 1-2-3\'üncü sınıflarına devam eden öğrencilerden oluşan ziyaretçilerle yüzlerce etkinlik gerçekleştirildi. \'MALATYA MÜZELER ŞEHRİNE DÖNÜŞÜYOR\' Müze ve etkinliklerle ilgili bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, şunları söyledi: \"Çocuk müzemiz, sanat sokağımızın içerisinde yer alan, çocuklarımıza özel bir müzemiz. Buraya çocuklarımız geldiği zaman hem sanat sokağındaki güzellikleri görüyorlar hem de buradaki sanat galerisini gezme imkânı buluyor, kültür evini gezme imkânı buluyor. Dolayısıyla etrafta minyatürlerimiz var, çocuklarımız bunları geziyor. Daha sonra da burada aslında daha çok adeta çocuklarımıza belirli günler randevu verilerek, özellikle anaokulları için gerçekten oradaki çocuklarımız için çok ideal bir yere dönüştü. Çocuklarımız gruplar halinde geliyorlar ve belki 1 gününü burada geçirebiliyorlar. Burada akıl oyunları var, çocuklarımızın zihinlerini geliştirebilecekleri, kendilerini daha düşünmeye sevk eden, el becerilerini artıran. Bunun yanında resim bölümümüz var. Çocuklarımızın resim boyadığı bölümler var. Bir yandan da ahşap bölümümüz var. Çocuklarımız sırayla bölüm bölüm sınıflarında bu çalışmaları yapıyorlar arkadaşlarıyla birlikte. Daha sonra burada Hacivat ve Karagöz gösterisi var bunu izliyorlar. Çocuklarımız için eğitim alanına dönüştü burası. Yüzlerce çocuğumuz buraya günlük ziyarete geliyorlar. Tabii ki aylık da binlerce çocuğumuz burada eğitim almış oluyorlar, burayı gezmiş oluyorlar. Çocuklarımızın ufku açıldığı kadar el becerileri, yetenekleri ve zihinsel gelişimine de bu oyuncak müzemiz ciddi manada katkı sağlıyor.\" Anne ve babalara, çocuklarını müzeye getirmeleri çağrısı yapan Başkan Çakır, \"Bütün velilerimizi çocuklarını buraya getirmeye davet ediyorum. Sanat, kültür belediyeler için çok çok önemli. Malatyalı hemşehrilerimizin, çocuklarımızın, hanımların mutlaka bir sanatsal, sportif faaliyet içerisinde bulunması en büyük amacımız. İlimizin sosyalleşmesi, gençlerimizin, ailelerimizin daha sosyal anlamda, daha sanatsal ve hobi amaçlı yapılacak kurslara katılım noktasında bunun için onlarca mekanlar inşa edildi. Kernek Külliyemiz bunun için çok önemli bir yer. Kadın spor merkezimiz bunun için çok önemli bir yer. Kültür evlerimiz, semt konaklarımız bunlar için bu fırsatların sunulduğu yerler. Çok amaçlı tesislerimiz, sosyal tesislerimiz bunun için her bölgede, her mahallede mümkün olduğu kadar bütün hemşehrilerimizin gidebileceği bu mekânların inşası yapıldı. Sanat merkezi buraların ana merkezi haline dönüştü ve bu merkezlerde hemşehrilerimize, bayanlara yönelik, gençlere ve öğrencilerimize yönelik bu faaliyetlerin yapılması ildeki kültür seviyesini ciddi manada geliştiriyor. Artık Malatya bir yandan da müzeler şehrine dönüşüyor. Yapılan müze yatırımlarıyla da buraya gösterilen ilgi son derece dikkat çekiyor. Biz bir yandan belediyecilik hizmetleri yürütürken, esas olan insana yapılan yatırım, kültürel yatırım, sosyal yatırım, çok daha önemli olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla da her geçen gün bu yatırımımızı daha iyi noktalara taşıyoruz.\"