(Görüntülü Haber) Çocuk kalp cerrahisinde 300'üncü ameliyat

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı\'nda Çocuk Cerrahisi Bölümü\'nün kuruluşunun 3\'üncü yılında, 300\'üncü ameliyat gerçekleştirildi. Bölümün 300\'üncü hastası, doğumunun hemen ardından kalbinde 2 delik olduğu tespit edilen 11 aylık Muhammed Abi oldu. Üniversitenin tıp fakültesinde, 2014 yılında kurulan Çocuk Cerrahisi Bölümü\'nde, yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde doğumsal kalp hastalığı bulunan 300 çocuğun kalp ameliyatı gerçekleştirildi. Başarıyla gerçekleştirilen kalp ameliyatlarının 50\'si, yenidoğan döneminde yapıldı. Kalp hastası 250 çocuk da yenidoğan döneminden sonraki bebeklik dönemlerinde ameliyat edildi. AÜ Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Salih Özçobanoğlu, cerrahi ekibin etkili bir vaka sayısına ulaştığını, ameliyat edilen hasta sayısının da her geçen gün arttığını belirtti. Yrd. Doç. Dr. Özçobanoğlu, Türkiye\'de her yıl yaklaşık 12 bin çocuğun kalp hastalığıyla dünyaya geldiğini, bunların yaklaşık yarısının kalp cerrahisi ameliyatına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Antalya ve bölgesinde ise yıllık yaklaşık 300 çocuğun kalp ameliyatına ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Özçobanoğlu, \"2014 yılında başlatılan bu programla tüm hastaları sağlığına kavuşturmaya çalışıyoruz. Şu an yıllık ameliyat sayımız, 100 civarında. Üniversitemizde, yatırım çalışmaları sonuçlandığında Antalya ve bölgemizdeki 300 hastanın tamamına müdahale edebileceğiz\" diye konuştu. Başarı oranlarının yüzde 95 olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Özçobanoğlu, \"Hastalarımızın yüzde 95\'inden fazlasını, sağlıklı şekilde evlerine gönderdik. Burada 2 kilo altı hastalarımıza açık kalp ameliyatı yapıyoruz. Yapay kalp, kalp karaciğer destek cihazı ile ihtiyacı olan çocukları uzun süre destekliyoruz\" dedi. 300\'ÜNCÜ HASTA, 11 AYLIK MUHAMMED Program dahilinde ameliyat edilen 300\'üncü hastanın 11 aylık Muhammed Abi olduğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Özçobanoğlu, bebeğin kalbinde 2 delik tespit edildiğini belirterek, şunları söyledi: \"Hastayı ayrıcalıklı kılan, akciğer basıncının çok yüksek olmasıydı. Akciğer basıncı, normalin 3 katıydı. Ciddi kalp yetmezliği vardı, kalbi oldukça büyüktü. Muhammed Abi\'nin anjiyosu yapıldıktan sonra ameliyatını planladık ve açık kalp ameliyatına alarak iki deliği de kapattık. Ameliyattan sonra akciğer basıncı, normale döndü; fakat kalp, çok büyük olduğu için göğüs kafesini kapatmak istemedik. Yoğun bakımda 5 gün kadar göğüs kafesi açık kaldı. Kalp basıncı, tamamen normale döndükten sonra yine steril şartlarda göğüs kafesini kapattık. Ertesi gün solunum cihazından ayırdık. Tedavisinin tamamlanmasına az kaldı. 3 gün içinde sağlıklı bir şekilde evine göndereceğiz.\" \'BANA EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ HEDİYESİ VERDİLER\' Hastaneye geldiğinde 11 aylık bebeği için çok endişeli olduğunu, doktorlarla hastane çalışanlarının yakın ilgisiyle karşılaşınca ise rahatladığını anlatan anne 33 yaşındaki Necla Abi, \"Bebeğimi doktorlara teslim ettim; çünkü Salih Hoca\'nın, bebeğimi sağlıklı bir şekilde bana vereceğini biliyordum. Ameliyattan sonra yoğun bakımda da çocuğuma çok iyi bakıldı. Benim gibi çocukları hasta olan anneler gönül rahatlığı ile buraya gelebilir. Bugün, benim 4\'üncü evlilik yıl dönümüm. Doktorlarıma teşekkür ediyorum. Bana en güzel hediyeyi verdiler\" diye konuştu.