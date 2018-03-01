(Görüntülü Haber) Çocuğun cinsel istismarına 'minimal sanatlı' tepki

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de yaşayan kimya mühendisi Recep Alçamlı (26), son dönemde ülke gündemine oturan çocuklara cinsel istismara tepkisini sanatı ile gösterdi. Dünyada sayılı insanın yapabildiği \'kalem oyma sanatı\' ile 6 günlük çalışma sonunda kurşun kalemin ucuna \'minimal çocuk heykeli\' yapan Recep Alçamlı, bu sayede geniş kitlelerde farkındalık yarattı. Çocuklara yönelik cinsel istismarın simge figürlerinden olan yere oturmuş ve ellerini önünde bağlamış bir kız çocuğu heykeli yapan Alçamlı, toplumsal hafızada yer edinmesi için sanatsal bir tepki gösterdi. Kalemin ucuna yaptığı kız çocuğu figürü sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı, paylaşım yapıldı. Kendi dünya görüşü ve düşüncelerini insanlara aktarmak için sanatını kullandığını ifade eden Alçamlı, \"Kalemin ucuna güncel konuların dışında kendi düşüncelerimi, beni rahatsız eden konuları işlemeye başladım. Bunlardan bir tanesi de çocuk gelinler ve çocukların cinsel istismarı. En son çalışmamda kalem ucuna bir kız çocuğu işledim. Bunun sebebi, son dönemlerde artan çocuğa cinsel istismar ve çocuk gelinler. Türkiye\'de kayıt altına alınmış 181 bin çocuk gelin bulunuyor. Bu durum 181 bin erkek ve buna göz yumanlar hariç, herkesi rahatsız ediyor. En başta beni. Yaptığım heykelle, çocuk istismarına dikkat çekmek istedim. Yaptığım heyken minimal ama cinsel istismar konusu inanılmaz büyük bir sorun\" dedi. Amacının, cinsel istismara yönelik verdiği mesajı sanatıyla daha kalıcı kılmak olduğunu kaydeden Alçamlı, \"Birçok kişi, sosyal medyada çocukların cinsel istismara uğramasıyla ilgili yazıp çiziyor. Ben de tepkimi sanatımla dışa vurmak, kalemin ucuna yaptığım kız çocuğu heykeliyle göstermek istedim. Amacım bu konuda bir farkındalık yaratmak. Sosyal medyadaki yazılanlar çok çabuk unutuluyor. Ama bu yaptığım kalem ilgi çektiği için elden ele yayılıyor ve vermek istediğim mesaj daha geniş kitlelere ulaşıyor. İnsanlara kalemler ilginç geldiği için ucundaki mesaj da hep akılda kalıyor. Farkındalık yaratmak adına bu kalemlerin işe yarayacağını umut ediyorum\" diye konuştu.